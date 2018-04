In intuneric, noul film al lui Fatih Akin

Comunicat de presa

Cel mai bun film strain, Globurile de Aur, 2018

Cea mai buna actrita - Diane Kruger, Cannes, 2017

Selectia oficiala, Toronto International Film Festival

Din 20 aprilie, in cinematografe.

Distribuit in Romania de INDEPENDENŢA FILM.

Distribuitor international: Magnolia Pictures

Povestea.

Viata Katjei se destrama brusc, cand sotul ei, Nuri, si fiul lor, Rocco, sunt ucisi intr-un atac cu bomba. Prietenii si familia incerca sa-i ofere tot sprijinul de care ea are nevoie, si Katia reuseste astfel sa faca fata inmormantarii. Dar cautarea continua a autorilor atacului si a motivelor din spatele acestei crime absurd complica doliul Katjei, deschizand rani si indoieli. Danilo, avocat, prietenul cel mai bun al lui Nuri, o reprezinta pe Katia in procesul impotriva a doi suspecti: un cuplu de tineri neonazisti. Procesul o duce pe Katja la limita, insa pentru ea nu exista nicio alta alternativa: vrea sa se faca dreptate.

Realizatori

Distributia

Katja – Diane Kruger

Danilo – Denis Moschitto

Defense Attorney Haberbeck – Johannes Krisch

Brigit – Samia Chancrin

Nuri Şekerci – Numan Acar

Jürgen Möller – Ulrich Tukur

Rocco – Rafael Santana

Edda Möller – Hanna Hilsdorf

André Möller – Ulrich Friedrich Brandhoff

Judge Grabow – Hartmut Loth

Nikolaos Makris – Ioannis Economides

Annemarie, mama Katjiei – Karin Neuhauser

Michi – Uwe Rohde

Ali, tatal lui Nuri – Asim Demirel

Hülya, mama lui Nuri – Aysel Iscan

Echipa.

Regia si scenariul: Fatih Akin

Co-scenarist: Hark Bohm

Imaginea: Rainer Klausmann (BVK)

Montajul: Andrew Bird

Scenografia: Tamo Kunz

Coloana sonora: Joshua Homme

Costumele: Katrin Aschendorf

Machiajul: Daniel Schröder, Maike Heinlein

Producator de linie: Christian Vennefrohne

Directorul filmului: Klaus Spinnler

Regizor second: Scott Kirby Production

Sunet: Kai Lüde (BVFT)

Supervizor sunet: Kai Storck

Re-Recording Mixer de sunet: Richard Borowski

Casting: Monique Akin

O productie Magnolia Pictures, Bombero International, Warner Bros. Film Productions Germany, in co-productie cu Macassar Productions, Pathé, Dorje Film si Corazón International

Producatori: Nurhan Şekerci-Porst, Fatih Akin, Herman Weigel

Co-producatori: Mélita Toscan du Plantier, Marie-Jeanne Pascal, Jérôme Seydoux, Sophie Seydoux, Ardavan Safaee, Alberto Fanni, Flaminio Zadra

Producatori asociati: Ann-Kristin Homann, Michael Weber, Harro von Have

Cu sustinerea Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, German Federal Film Fund, Federal Government Commissioner for Culture and the Media (BKM), Film- und Medienstiftung NRW, German Federal Film Board, in colaborare cu CANAL+ si CINÉ+

Vanzari internationale: Magnolia Pictures

Distribuit in Romania de Independenta Film.

Detalii tehnice

tara: Germania, 2017

Durata: 105 minute

Sunetul: Dolby Digital 5.1

Ratio: 1:2,39

Limba: germana