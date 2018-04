Pure Color, prima vopsea permanentă sub formă de gel

Fetele vor să se distreze la maximum, dar fetele din generația millenials vor distracție 100% în tot ceea ce fac, fiind atente în același timp ca produsele de îngrijire pe care le folosesc să fie de cea mai bună calitate și pe bază de îngrediente naturale. De aceea, am creat o gamă de produse pentru vopsirea părului special concepută pentru tinerele din această generație, care iubesc să se distreze și să fie creative și care, totodată, au grijă de sănătatea părului lor și de binele planetei. #Pure Color de la Schwarzkopf este prima gamă de vopsea permanentă sub formă de gel, ce are la bază ingrediente naturale, precum extractul de cactus și uleiul de jojoba.

Noua colecție #Pure Color se bazează pe tehnologia inovatoare Aquaxyl, derivată din zahăr, pentru a capta și sigila moleculele de apă din textura delicată a părului – promițând cu 52% mai multă hidratare decât în cazul părului decolorat. Folosind ingrediente naturale hidratante, precum extractul de cactus, care asigură o infuzie de vitamina E, și aloe vera, cu proprietăți calmante, dar și ulei de joboba, care oferă părului un aspect sănătos, #Pure Color lasă părul profund hidratat, irezistibil de strălucitor și foarte ușor de pieptănat.

Formula revoluționară de gel este foarte ușor de folosit. Textura acestuia îl face ușor de aplicat, mult mai ușor decât se aplică vopseaua de păr pe bază de cremă. Și cum gelul are o textură compactă și stabilă, nu curge și nu patează. Textura netedă îl face totodată ușor de clătit, ceea ce înseamnă că singura ta preocupare este aceea de a te distra.

Noua gama #Pure Color, gândită și dezvoltată de experții Schwarzkopf, este alcătuită din 20 de culori luminoase, de care să te îndrăgostești numaidecât – de la Baby Blond, la Roșu Zmeură sau Negru Afină. Oferind strălucire și intensitate de lungă durată, datorită utilizării inteligente a moleculelor de culoare, tehnologia #Pure Color pigmentează fiecare strat al părului.

Cu noua gamă de culori, părul nu doar arată, dar se și simte grozav și miroase bine mulțumită parfumului unic al #Pure Color, un parfum ce inspiră fericire. Cu note de bază de vanilie, chihlimbar și lemn de santal și note de vârf de pepene galben și zmeura, #Pure Color va da un suflu de fericire și entuziasm chiar și celor mai anoste zile.

Dacă părul tău ar putea alege o culoare, cu siguranță ar fi #Pure Color – cea mai recentă inovație de la Schwarzkopf, o vopsea sub formă de gel, care va atrage iubitorii de distracție de pretutindeni. În plus, noua colecție beneficiează de un ambalaj colorat, prietenos și extrem de atrăgător.