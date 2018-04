Roxana Ciuhulescu: De la Elyde pleci cu o stare aparte

Comunicat de presă

O întâlnire de suflet, pentru suflet și într-un loc cu suflet. Lansarea Clubului Terapeutic Elyde a adunat laolaltă vedete dornice să exerseze starea de bine. Roxana Ciuhulescu, însoțită de mama ei, Irina Mohora (TVR), Camelia Bălțoi (Digi Sport), Tania Popa (Pro TV), alături de fiica ei, Razvan Petre, Marius Stoica si Flavia Voinea (Bucuresti Fm) sunt doar câteva dintre persoanele publice care au trecut pragul clubului Elyde.

Locul a fost creat din dorința ca oamenii să aibă unde merge în momentul în care vor să înceapă un proces de dezvoltare personală, profesională și spirituală.

Vedetele au învățat de la specialiști cum să scape de rutina zilnică, activitatea profesională stresantă sau de blocajele și suferințele din trecut. Și asta pentru că, fără un mentor, pentru fiecare dintre noi este aproape imposibil să trecem prin acest proces de vindecare.

"Mă bucur că am reușit să construiesc un loc în care oamenii își pot recăpăta cu adevărat starea de bine și echilibrul la nivel fizic, emoțional și energetic. Echipa de terapeuți și specialiști Elyde lucrează împreună pentru a obține exact ceea ce își dorește și are nevoie o persoană. În procesul de dezvoltare personală, profesională și spirituală pot apărea multe provocari, însă având permanent lângă tine specialiști care să te ghideze, care să te asculte, care să te însoțească în procesul de vindecare, experiența este din ce în ce mai frumoasă”, spune Maria Corina Stratulat, fondator Club Elyde.

Clubul terapeutic Elyde din Capitală este un concept unic la noi in tara, fiind spatiul în care își găsesc rezolvare probleme de natură fizică (dureri de spate, de cap, de stomac, etc), dar și cele de natură emoțională. Echipa Elyde este pregătită cu terapii unice, precum Terapia Arienilor, terapii convenționale, precum terapia prin masaj terapeutic sau pe pat cu pietre jad, terapii energetice, numerologie, human design si astrologiei. Pentru cei aflați în căutarea drumului profesional, Club Elyde oferă și ședințe de orientare in cariera, coaching personal sau de business. Iar pentru amatorii de terapii alternative la Elyde pot apela la terapia Reiki, Bowen, Bach, ThetaHealing, Acces Bars, Reconnective Healing™ sau Laughter Yoga (Terapia prin Ras).

Detalii despre programele și promoțiile Clubului Terapeutic Elyde pot fi accesate pe www.club-elyde.ro sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/clubelyde.

Club Elyde, misiunea noastră este starea TA de bine!