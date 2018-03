Maratonul de Sanatate Secom ajunge la Cluj pe 31 martie

Comunicat de presa

Pe 31 martie 2018 va avea loc la Cluj o noua editie a Maratonului de Sanatate Secom in cadrul caruia medicii specialisti si participantii vor dezbate o tema de actualitate a societatii moderne: Relatia dintre munca si viata personala si gestionarea stresului. Participantii prezenti la eveniment vor afla cum pot gestiona stresul cotidian si care sunt masurile care pot duce la o viata echilibrata.

Un stil de viata activ aduce cu el activitati interesante, oportunitati profesionale de nerefuzat. Dar ce facem atunci când activitatile zilnice se transforma intr-o cursa fara finish, pe repede-inainte? Stresul este cel mai mare „inamic” al omului modern, iar despre Sindromul Burnout se discuta din ce in ce mai mult in ultimii ani.

Conform unui studiu realizat de iVox* pentru Secom, trei sferturi dintre angajatii români se declara stresati si suprasolicitati la locul de munca, iar 80% dintre acestia prezinta simptome ale afectiunilor cauzate de stres, majoritatea acuzând oboseala excesiva si indelungata (85% persoane), probleme cu somnul sau migrene (65%). De asemenea, 4 din 10 respondenti au semnalat probleme de greutate, dureri articulare si o predispozitie mare la raceli, ca urmare a imunitatii slabite.

In cadrul Maratonului de Sanatate Secom Psih. Dr. Mara Bria, cercetator stiintific in cadrul Facultatii de Psihologie si stiintele Educatiei, Universitatea Babes-Bolyai, si Dr. Andreea Cozma, medic specialist endocrinologie, vor discuta despre efectele stresului asupra starii generale de sanatate si vor impartasi participantilor prezenti modalitati care sa ii ajute sa desluseasca semnalele pe care le trimit mintea si organismul. Totodata, medicii specialisti vor oferi participantilor recomandari pentru gestionarea eficienta a stresului si obtinerea unui echilibru intre viata profesionala si personala.

„Sunt preocupata sa inteleg factorii si mecanismele prin care starea de bine in context profesional se construieste, precum si modalitatile prin care putem echilibra balanta in favoarea noastra, atunci presiunile cotidiene ne afecteaza starea de bine. Este important sa ne recalibram in astfel de momente si sa incercam sa ne detasam de situatiile toxice. Mici modificari in stilul de viata pot imbunatati considerabil starea de bine, insa câteodata avem nevoie ca un factor extern sa ne determine sa schimbam câte ceva in activitatea zilnica”, afirma Psih. Dr. Mara Bria.

In cadrul studiilor de doctorat derulate in dubla tutela (UBB si UMF Cluj-Napoca) Psih. Dr. Mara Bria a aprofundat contributia contextului ocupational in conturarea sindromului burnout in rândul personalului medical. Anterior parcursului academic si de cercetare din cadrul departamentului de Psihologie (UBB Cluj-Napoca), aceasta a dezvoltat si coordonat activitatile de resurse umane ale unei companii nationale de retail. in perioada masteratului a beneficiat 6 luni de o mobilitate Erasmus la Universidade do Minho, Braga, Portugalia.

Dr. Andreea Cozma este Medic specialist endocrinolog, absolventa a Universitatii de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, specializata in diagnosticul si tratamentul disfunctiilor hormonale, ecografiei tiroidiene, evaluarea si tratamentul osteoporozei. Pregatirea sa profesionala este completata prin cursuri, congrese europene si mondiale in domeniul endocrinologiei si osteoporozei. Dr. Cozma este membra a societatilor europene si române de endocrinologie (ESE, SRE).

Evenimentul este gratuit si va avea loc sambata, 31 martie, incepand cu ora 10:40, la Hotel Platinia, sala Monet, Calea Manastur nr. 2, Cluj-Napoca. Pentru a participa la eveniment, va rugam sa va inscrieti la adresa https://goo.gl/forms/bvdzlzVT880DOq3q1 sau la adresa evenimente@secom.ro.

Participarea se face in limita locurilor disponibile.

*Studiul a fost realizat de Secom® prin platforma online pentru sondaje de opinie si cercetare de piata iVox, in octombrie 2014, la nivel national, pe un esantion reprezentativ de 3381 de respondenti din mediul urban.