Kaufland Romania lanseaza un pop-up restaurant gourmet

Comunicat de presa

Pentru ca mancarea buna aduce oamenii impreuna, Kaufland Romania lanseaza primul sau pop-up restaurant, reinventand conceptul de fine dining intr-o nota fresh si la indemana tuturor. Noul spatiu propune o experienta culinara gourmet, cu preparate exclusiviste create de Chef Samuel Le Torrielec, dar oferite la un pret accesibil pentru toti, astfel incat clientii vor achita doar ingredientele.

Restaurantul se afla in Bucuresti, la Si Lounge (zona Pipera, strada George Constantinescu, nr 2-4) si va sta deschis timp de doua luni, din 26 martie 2018 si pana pe 20 mai 2018. Cu meniuri speciale pentru pranz sau cina, fixe sau à la carte, clientii sunt poftiti la masa in fiecare zi, de luni pana sambata, intre orele 12,30 – 15,30 pentru pranz si 19,00 - 23,00 pentru cina.

De exemplu, clientii pot opta pentru supe, aperitive precum soté de ciuperci cu ierburi, salata de caracatita Provençale, tartar de somon cu avocado, diferite tipuri de salate, pastrav cu risotto, ton la gratar cu niçoise de legume, coq au vin, kafta de vita cu orez, coaste de porc BBQ, tarte Tatin, chevice de somon sau vitel cu sos gorgonzola. La desert, clientii pot savura delicii precum Tiramisu, Crème Brûlée sau tarta cu piersici.

Toate preparatele sunt pregatite exclusiv cu produse din magazinele Kaufland.

,,Prin acest proiect, depasim limitele magazinului si propunem un nou spatiu in care aducem experienta gourmet, exclusivista, pe mesele tuturor. Vorbim tot mai des despre noul Kaufland, care a devenit mai mult decat un loc de cumparaturi: este un fenomen care construieste in afara tiparelor, care invita la reinventare, care conecteaza si vine in intampinarea unor nevoi tot mai noi si sofisticate ale cumparatorilor. Ne continuam misiunea de a oferi noi experiente si de a propune concepte culinare inedite, introduse in premiera pe piata de retail.

Restaurantul pop-up este despre mancare buna, inspiratie si momente fresh. Si pentru a face totul si mai inedit, vom merge cu conceptul pop-up restaurant din loc in loc, din oras in oras, reinventandu-ne permanent", a declarat Valer Hancas, Director Comunicare & Corporate Affairs Kaufland Romania.

Preturile preparatelor incep de la aproximativ 4 lei (pentru supa zilei) si variaza in functie de ingredientele folosite la preparare. Restaurantul are o capacitate de 100 de persoane si este dotat cu parcare. Din dorinta de a oferi o experienta desavarsita, pana la cel mai mic detaliu, accesul se face numai pe baza de rezervare la numarul de telefon 0799.919.911. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.popuprestaurant.ro.