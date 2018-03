Indrazneste sa mananci fara zahar

In acest sezon, Vegis.ro, cel mai mare magazin online de produse naturiste din Romania, lanseaza o provocare acelora care isi doresc un stil de viata mai sanatos. #VegisChallenge este umbrela sub care Vegis.ro desfasoara mai multe actiuni prin care provoaca publicul sa adopte un stil de viata mai sanatos prin mici schimbari ale obiceiurilor zilnice. Prima actiune #VegisChallenge este #FaraZahar, un manifest pentru reducerea consumului de zahar procesat si inlocuirea lui cu indulcitori 100% naturali si alimente dulci ce contin zaharuri in mod natural.

Dulce, #FaraZahar

Pofta acuta de dulce poate fi un semnal ca organismul nu primeste nutrientii de care are nevoie. Mesele regulate in care se respecta proportia de nutrienti (proteine, grasimi, carbohidrati) potrivite tipului somatic (ectomorf, endomorf sau mezomorf) pot fi urmate de un desert sau snack dulce, fara sa se creeze un surplus de zaharuri nesanatoase in organism. Functionarea corecta a functiilor metabolice presupune includerea in dieta zilnica a diferitelor alimente care contin zaharuri naturale si care ofera energie. Batoanele proteice, dulceata fara zahar sau mixurile de fructe si nuci deshidratate sunt solutii ideale de inlocuire a dulciurilor procesate cu zahar adaugat.

Alimentele cu continut de zaharuri naturale pot fi consumate ca atare, dar pot fi si folosite in diferite retete de dulciuri fara zahar adaugat. Dulceata de mure, afine si zmeura fara zahar, dar si untul de arahide, crema de alune de padure sau pasta de macese sunt propunerile Vegis.ro ideale pentru micul dejun sau pentru o gustare delicioasa in timpul zilei.

Batoane proteice cu ananas, seminte de canepa, nuci de macadamia, cacao, vanilie, visine sau merisoare pot fi consumate ca gustari intre mese, avand un aport energetic considerabil de pana la 250 kcal, dar fara adaos de zahar. Batoanele proteice raw sau fara gluten sunt o alegere perfecta atat pentru persoanele cu restrictii dietetice, cat si pentru cei care au activitate fizica intensa sau calatoresc frecvent.

Uleiul de cocos ecologic, chipsurile din cocos, fulgii de porumb, hrisca sau grau si fructele uscate fara zahar pot fi utilizate ca ingrediente pentru retete clasice de prajituri, reinventate intr-o nota mai sanatoasa, #farazahar, dar cu gust delicios, sanatos si un aport caloric redus.

Inlocuitori naturali pentru zaharul procesat

Excesul de zahar adaugat din alimentele consumate poate avea efecte nocive asupra organismului, fiind cauza principala a obezitatii si declansarii afectiunilor cardiace. Consumul de alimente naturale si fara zahar adaugat, intr-o maniera organizata de 3 mese pe zi si doua gustari, ajuta la functionarea organismului in parametri normali. De asemenea, ofera energia necesara pentru activitatile zilnice.

Principala problema in alimentatie sunt sursele ascunse de zahar alb procesat din sosuri, produse de panificatie, biscuiti sau alte preparate procesate. Reducerea consumului de zahar poate imbunatati nivelul colesterolului, are efecte benefice asupra pielii si chiar a starii psihice.

Pentru a mentine gustul dulce al prajiturilor si altor preparate culinare, Vegis.ro propune inlocuirea zaharului procesat cu siropuri si indulcitori naturali cu indice glicemic mai mic, cum ar fi siropul din agave, curmale, artar, stevie sau cocos.