Imprimeuri florale, inspiratie de primavara

Unul dintre cele mai indraznete magazine online din Romania, SevenSins propune imprimeuri florale in articolele de lenjerie intima pentru noul sezon. O femeie puternica se bucura de feminitatea cu care este inzestrata, si-o insuseste si o pune in valoare. Iar imprimeurile florale dau, de cele mai multe ori, incredere in sine, dezinvoltura si un aer seducator.

O femeie cu o atitudine puternica si determinata trebuie sa aiba in garderoba un loc special dedicat acestor “mici placeri vinovate”. Unul dintre secretele femeilor surprinzatoare este chiar lenjeria intima provocatoare si plina de senzualitate, aleasa cu grija in functie de preferintele fiecareia.

Printurile florale in nuante pastelate sau explozive sunt ideale pentru sezonul cald si ofera o aparitie care nu va fi uitata usor. Jocul de culori este contrastant si se imbina cu materialul dantelat, tul sau satin din care este confectionat produsul.

Lenjerie provocatoare cu model floral

Printre articolele de lenjerie provocatoare cu model floral de pe SevenSins.ro se numara chemise-urile, corsetele, camasile de noapte, dar si seturile sexy formate din topuri, sutiene, chiloti si portjartiere.

Printul floral poate fi regasit pe intreg materialul sau in insertii de dantela pentru un plus de efect in diferite zone, cum ar fi decolteul, abdomenul, spatele sau manecile. Aplicatiile din dantela cu model floral creeaza un contrast placut privirii, datorita culorilor deosebite, cum ar fi rosul visiniu, albastrul cerneala sau verdele smarald.

Camasile de noapte din satin de cea mai buna calitate sunt senzuale si incita datorita modelului floral din zona abdomenului, pe cand corsetele sexy sunt provocatoare prin combinatiile de dantela cu flori.

Femeile pot alege si articole de lenejerie care sunt potrivite pentru orice moment si pot fi purtate in tinutele de zi cu zi, cum ar fi sutienele, dresurile sau chilotii. In cazul dresurilor din plasa de culoare neagra, banda care se muleaza perfect pe picior este confectionata din dantela brodata cu elemente florale negre sau cu insertii visinii sau mov. Sutienele elegante si feminine modeleaza frumos zona bustului prin florile care se regasesc sub forma dantelei.

Piesele SevenSins.ro sunt disponibile online cu livrare in toata tara pe www.sevensins.ro si la showroom-ul SevenSins din Bucuresti, strada Orzari, nr. 3.

Despre SevenSins.ro

SevenSins.ro este un magazin online specializat in vanzarea de lenjerie intima, lenjerie intima sexy si costume de baie. Din 2009, magazinul a vandut peste 150.000 de piese de lenjerie catre 60.000 clienti din toata tara.

