Comunicat de presa

„Tomb Raider. Inceputul” spune povestea primei expeditii a Larei Croft (Alicia Vikander), o fata in cautarea tatalui sau, dar si a puterii interioare de a trece peste o multime de obstacole. Filmul exploreaza aventurile Larei, in timp ce aflam cum a devenit cea mai populara eroina. Daca nu ati ajuns inca la cinema sa vedeti filmul, sigur veti deveni curiosi dupa ce aflati cateva detalii din culise.

Filmul „Tomb Raider. Inceputul” este distribuit de Forum Film Romania si ruleaza in cinematografe in format 3D, IMAX 3D si 4DX 3D.

8 lucruri pe care trebuie sa le stii despre Tomb Raider. Inceputul

1. Sub indrumarea lui Magnus Lygdbäck, Alicia Vikander a inceput un program strict de nutritie si antrenamente cu sapte luni inainte de a incepe filmarile. Activitatea fizica s-a intensificat in a doua jumatate a regimului, iar antrenamentele sale au inclus un mix de exercitii cu greutati, dar si activitati precum drumetiile, pe care le facea in timpul liber.

2. In timpul productiei, Alicia s-a antrenat in fiecare dimineata inainte de filmari cate o ora. Ea lucra intr-o sala amenajata intr-un camion lung de 24 de metri.

3. Pentru a crea imaginea emblematica a Larei, pentru Alicia si dublura sa, echipa care s-a ocupat de costume a creat 48 de perechi de pantaloni kaki in patru stadii de dezintegrare, 100 de veste in 5 stadii de uzare si 14 perechi de bocanci in trei stadii de degradare.

4. Deoarece Lara e ranita la un moment dat, echipa a creat si o serie de bandaje ce au trebuit inlocuite constant, pentru a reflecta lupta si obstacolele peste care ea trebuie sa treaca continuu.

5. Pentru muncitorii de pe insula, echipa de design a scotocit prin multe magazine second-hand din Los Angeles in cautarea unor haine specifice anilor ’70 si ’80. Echipa le-a facut sa para uzate, vopsindu-le si acoperindu-le cu sodiu, pentru a parea patate. Muncitorii trebuiau sa arate cat mai murdari, pentru ca hainele de pe ei erau singurele pe care le aveau pe acea insula.

6. Scenele din portul din Hong Kong au fost filmate la locatie, in Hout Bay, un orasel pescaresc, aflat la 20 de minute de Cape Town. Regizorul povesteste despre aceste secvente spunand ca: „Am umplut portul cu platforme plutitoare, restaurante si multe alte lucruri, pentru a crea un spatiu cat mai real. Am avut camere care filmau deasupra noastra, iar seria de scene filmate acolo a fost fantastica.”

7. Cand a venit vorba despre insula fictiva Yamatai si de mormantul de sub ea, prima preocupare a regizorului a fost sa pastreze o imagine cat mai realista posibil. „Intrarea in mormant este, de fapt, o cariera de granit abandonata de vreo 80 de ani. Avea o topografie excelenta pentru ce aveam noi nevoie la filmari”, a spus el.

8. Alicia a fost atat de incantata de decor, incat si-a incurajat prietenii care o vizitau sa isi aduca si copii. „Trebuia sa le ofer acest lucru, fiindca voiam sa traiesc prin ochii lor aceasta experienta, pentru ca eram sigura ca o sa fie la fel de entuziasmati de aventura la fel ca mine.”