Kaufland Romania isi doteaza magazinele cu automate de reciclare a ambalajelor si rasplateste clientii care le folosesc

Comunicat de presa

Kaufland Romania isi doteaza magazinele cu aparate automate de reciclare pentru trei tipuri de ambalaje: PET-uri (cu volum de pana la 3 litri), sticla si doze de Aluminiu (cu volum de pana la 1 litru).

Aparatele sunt tip self-service si rasplatesc clientii care recicleaza ambalajele cu o suma de bani, oferita sub forma de cupon de reducere ce poate fi folosit in magazin. Astfel, la fiecare cinci ambalaje depuse, indiferent de tipul lor, aparatul va elibera automat un cupon de discount la achizitionarea unor produse selectate in acest sens.

In prezent, automatele de reciclare sunt instalate in parcarile magazinelor Kaufland din Bucuresti, respectiv din cartierele Basarab (bdul Orhideelor, nr. 46), Pantelimon (sos. Pantelimon) si Militari (str. Valea Cascadelor), proiectul urmand sa fie extins in intreaga retea nationala, in functie de spatiul disponibil din fiecare parcare.

Prin instalarea aparatelor automate de reciclare a ambalajelor in magazine, Kaufland Romania contribuie la demersurile de reducere a poluarii si incurajeaza clientii sa adopte o atitudine responsabila fata de mediul inconjurator.

,,Sustenabilitatea este parte din ADN-ul companiei Kaufland si de aceea suntem permanent preocupati sa gasim noi si noi solutii de a eficientiza procesele, luand in calcul toti pilonii sustenabilitatii – mediu, social si economic. Reciclarea deseurilor reprezinta un mod important de a limita emisiile de CO2 si de a reduce poluarea, un scop esential pe agenda noastra si pentru care avem tot mai multe initiative", a declarat Valer Hancas, Director Comunicare & Corporate Affairs Kaufland Romania.

Proiectul este initiat si derulat 100% de catre compania Kaufland Romania si aduce tehnologia de ultima generatie in slujba mediului inconjurator.

Aparatele sunt sub forma de containere complet tehnologizate si au o capacitate mare de procesare a ambalajelor de pana la 60 de recipiente pe minut. Clientii pot introduce recipientele intr-o ordine aleatorie in aparat, iar acesta le identifica, le sorteza automat si le directioneaza in pubela alocata fiecarui tip de material. Imediat ce clientii depun ambalajul in automat, acesta scaneaza materialul si elibereaza cuponul. Aparatele sunt dotate cu senzori de masurare a gradului de umplere, senzori de miscare, camere de supraveghere si linie de sortare.

Containerele corespund celor mai riguroase standarde de mediu si calitate, avand certificarile: ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calitatii, SR EN ISO 14001:2005 privind Sistemul de Management de Mediu, OHSAS 18001:2008 privind Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Operationale, SR EN 1090-2+A1:2012 privind Controlul Productiei in Fabrica.



Alte detalii de functionare bine de stiut:

Recipientele introduse trebuie sa fie cat mai curate si nedeteriorate pentru a fi acceptate de aparat;

Recipientele depuse trebuie sa fie goale;

Aparatul elibereaza cupon valoric de discount numai pentru recipiente depuse in multiplu de cinci; la mai putin de cinci ambalaje, automatul elibereaza un cupon fara valoare;

Clientul poate depune orice combinatie din cele trei tipuri de ambalaje acceptate – PET, sticla sau Aluminiu;

Clientul poate utiliza mai multe cupoane pe acelasi bon fiscal de cumparaturi, dar fiecare cupon poate fi folosit in combinatie cu un singur produs;

Proiectul se subscrie eforturilor companiei de a limita poluarea si de a crea programe cu impact benefic pentru mediul inconjurator, printre care se numara si infrastructura de colectare selectiva din magazine pentru ulei si baterii uzate. Kaufland Romania este unul dintre cei mai importanti sustinatori ai ONG-ului Let’s Do It, Romania!, sprijinind actiunile de curatare a deseurilor din intreaga tara. Tot din dorinta de a crea solutii eco pentru Romania si de a reduce poluarea, Kaufland este prima companie care a pus la dispozitia clientilor sai o retea publica de incarcare rapida a masinilor electrice in parcarile sale din intreaga tara, oferind autonomie in deplasare celor care conduc eco. Mai mult, compania si-a asumat sa suporte toate costurile de alimentare pentru cei care folosesc masini electrice si au astfel grija fata de mediul inconjurator la randul lor.