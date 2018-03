Preparatele din bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile proaspete cresc puternic in preferint

Comunicat de presa

Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit foodpanda.ro, cea mai mare platforma online de comenzi de mancare din Romania.

„Urmarim cu atentie preferintele romanilor in ceea ce priveste bucatariile internationale. Dupa ce, in ultimul an, am fost suprinsi de cresterea apetitului romanilor pentru mancarea libaneza, o alta tendinta pe care o constatam la clientii nostri este aceea de a comanda mancare proaspata, sandwich-uri cu ingrediente cat mai fresh. Anul acesta, ne asteptam ca preparatele din bucataria sud-americana, precum burrito, chili con carne sau tortilla, sa aiba cea mai puternica urcare in topul preferintelor culinare, fiind o bucatarie raspandita si apreciata la nivel mondial.”, declara Radu Balaceanu, Country Manager Foodpanda Romania.

Conform estimarilor foodpanda, cele mai multe restaurante care vor fi listate pe platforma in 2018 vor avea specific italian, urmate de cele cu preparate din bucataria americana (burgeri & coaste) si chinezeasca. Clasamentul este completat de restaurante cu mancare traditionala romaneasca si de cele cu bucatarie sud-americana, in crestere considerabila fata de anii anteriori.