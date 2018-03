Marks & Spencer SS18 -Tendinte si imprimeuri florale inspirate din natura

Comunicat de presa



Nuantele inspirate din natura sunt vedetele aceastei colectii, iar paleta de culori include tonuri de albastru, galben, violet, verde sau roz. In ceea ce priveste materialele folosite, acestea au texturi vaporoase si delicate, ideale in noul sezon de primavara.

Piesele cheie ale colectiei sunt reprezentate de rochiile cu imprimeuri florale, bluzele sau camasile cu broderie botanica si sacourile sau paltoanele in nuante puternice. Acestea exploreaza latura delicata a femeii si confera un plus de incredere in sine si o atitudine romantica.

Din acest sezon, produsele Marks and Spencer sunt disponibile la preturi noi, in medie cu 15% mai mici, cu aceeasi calitate cu care ne-a obisnuit. Rochiile cu imprimeuri florale au preturi incepand de la 99 lei, camasile cu detalii florale brodate de la 185 lei, iar sacourile intr-o varietate de culori sunt disponibile de la pretul de 199 lei.

Scaderea preturilor se aplica la colectiile de imbracaminte si accesorii pentru femei, barbati si copii, dar si la cele de lenjerie intima, toate la aceeasi calitate Marks & Spencer.