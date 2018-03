Farmec: Gama de deodorante Gerovital Plant a fost desemnata Best New Non-Food Product

Comunicat de presa

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, este castigatorul competitiei Progresiv Awards la categoria „Best New Non-Food Product”, extinzandu-si astfel palmaresul de premii si distinctii cu un nou trofeu. Distinctia a fost acordata gamei de deodorante Gerovital Plant, lansata in luna iulie a anului trecut.

„Suntem foarte mandri de titlul obtinut, intrucat acesta atesta rolul Farmec in dezvoltarea industriei locale de cosmetica si in setarea tendintelor din domeniu. Dezvoltarea gamei de deodorante Gerovital Plant a durat circa 1 an si jumatate si ne bucuram ca implicarea echipelor noastre de cercetare si dezvoltare in crearea acestor produse naturale, de maxima eficienta este recunoscuta si apreciata la nivel larg. De asemenea, suntem recunoscatori industriei de retail pentru premiul oferit. Colaborarea cu retailerii este una dintre directiile strategice ale Farmec, pe care o vom dezvolta cu profesionalism si dedicare in perioada urmatoare”, a declarat Codrean Pop, Director de Vanzari Farmec.

Clasamentul final a fost facut public in cadrul Galei Progresiv Awards, care a reunit peste 450 de profesionisti din retail si FMCG (atat furnizori, cat si retaileri). Deodorantele Gerovital Plant au obtinut cele mai multe voturi din partea specialistilor din industrie, la categoria „Best New Non-Food Product”.

Avansul fata de competitori a fost asigurat de ingredientele naturale si active utilizate in crearea gamei. Astfel, linia de deodorante Gerovital Plant are la baza formulari cu elemente 100% naturale, precum pudra de tapioca si nu contine Clorhidrat de Aluminiu sau alcool. Aceasta asigura o protectie eficienta si o senzatie de prospetime si energie de durata.

Gama de deodorante Gerovital Plant intruneste patru sortimente – Fresh, Crazy, Fancy si Pure, fiecare cu propria sa nota de parfum, si este disponibila in ambalaje de 150 ml si 40 ml.

Produsele sunt comercializate in supermarketurile, hipermarketurile si magazinele de profil din tara, in reteaua de magazine de brand Farmec si Gerovital, precum si in magazinul online www.farmec.ro.