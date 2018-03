Peter Iepurasul topaie in curand pe marile ecrane din Romania

Comunicat de presa

Vineri, 30 martie, se lanseaza in cinematografele din Romania “Peter Rabbit” / “Peter Iepurasul” - un film de aventura si comedie pentru intreaga familie, ce promite sa ne asigure divertismentul in mini-vacanta de Paste. Combinatie de live action si animatie, productia inspirata de o poveste clasica va rula in format 2D, atat in varianta subtitrata, cat si in cea dublata in limba romana.

Adaptare pentru marele ecran a povestii clasice semnate de Beatrix Potter, filmul il are drept protagonist pe Peter, un iepuras rebel, care adora sa se aprovizioneze cu legume din gradina vecinului. Degeaba il avertizeaza intreaga familie ca risca sa ajunga in placinta, asa cum i s-a intamplat bietului sau tata! Peter este pe cat de obraznic, pe atat de aventuros, facand chiar un titlu de glorie din a-l enerva pe stapanul gradinii. intr-o zi, din senin, batranul fermier isi da ultima suflare, iar Peter isi freaca labutele de satisfactie ca nu mai trebuie sa evite capcanele si se poate desfata in voie printre rasadurile cu bunatati.

Bucuria dureaza insa pana se instaleaza mostenitorul Thomas McGregor (interpretat de actorul irlandez Domhnall Gleeson), un londonez pedant, cu ambitii mari de promovare, dar... proaspat somer. Ca si raposatul sau unchi, Thomas considera iepurii daunatori care trebuie negresit starpiti – idee ce o ingrozeste pe inimoasa vecina Bea, protectoarea animalutelor din zona (Rose Byrne, actrita cu doua nominalizari la Globurile de Aur). Ei, si cand lupta pentru suprematia asupra gradinii se transforma intr-un adevarat razboi pentru afectiunea frumoasei Bea, atunci sa vedem cine castiga! Va fi oare Peter, urecheatul obraznic, maestru in distrugerea gradinii, sau Thomas cel stangaci si aprig, dar inofensiv si chiar simpatic? Aflam din 30 martie, la cinema.

Povestea indragita de atatea generatii se transforma acum, cu ajutorul animatiilor si al efectelor speciale, intr-o comedie contemporana, cu sarm din plin si atractii pentru toate varstele. in acest scop, animatorii s-au inspirat din ilustratiile originale create de Beatrix Potter, pentru a pastra identitatea personajelor, dar le-au si actualizat, astfel incat copiii de acum sa rezoneze cu eroii care i-au incantat candva pe parintii lor. Pe langa distractia garantata, productia are si un caracter educativ, invatand copiii ca obraznicia are consecinte.

Efectele speciale abunda, iar echipa nu a precupetit niciun efort pentru a obtine rezultatele dorite: a construit integral cele doua case in care se desfasoara actiunea, ba chiar a plantat si intretinut cu mare grija gradina de legume timp de opt saptamani, cat au durat filmarile. Regia ii apartine co-producatorului Will Gluck, care semneaza, alaturi de Rob Lieber, si scenariul, inspirat de povestea si personajele create de Beatrix Potter.

Peste 400 de oameni au lucrat la productie, iar echipa a imbratisat cu entuziasm provocarea de a face animalutele sa arate cat mai real posibil, conferind filmului veridicitate in interactiunea dintre personajele umane si cele blanoase. Secventele animate au fost realizate de compania specializata a co-producatorului Nalbandian i studiourile VFX Animal Logic, care au realizat si „The LEGO® Movie”, „Happy Feet” etc., iar scenele live action s-au filmat la Londra, in Parcul National Lake District din nord-vestul Angliei, precum si in Sydney, Australia.

Cel care ii da voce lui Peter in versiunea originala este actorul britanic James Corden, castigator a patru premii Emmy. La randul sau, Domhnall Gleeson (cunoscut publicului din franciza “Harry Potter”, „About Time”, “Ex Machina”, “Star Wars”) are o nominalizare la premiile Tony, in 2011 a obtinut trofeul Winner EFP Shooting Star la Festivalul de la Berlin, iar in 2013 a fost nominalizat la Empire Awards drept Best Male Newcomer pentru rolul din „Anna Karenina”. Distributia originala include si vocile unor celebritati precum Sia (ca tigatoare a unui premiu Grammy) in rolul doamnei Tiggy-Winkle, Margot Robbie, Elizabeth Debicki i Daisy Ridley in rolurile tripletilor i David Wenham in rolul lui Johnny Town-Mouse.

Dublajul in limba romana a fost realizat de actorii Bogdan Cotlet (Peter), Cristian Balint (Thomas), Maria-Adina Stoica (Bea), Dana Marineci (Pufo ica), Cosmina Dobrota (Flopsy si naratoarea), Irina Caramizaru-Popescu (Mopsy), Nae Alexandru (Benjamin), Catalin Babliuc (Derek), Alexandra Badea (doamna Arici Scrobelici), Anca Sigartau (Sarabeth), alaturi de Oana Mereuta, Mihail Bisericanu, Gabriel Costin, Alexandru Georgescu, Florian Ghimpu, Ionut Grama, Bianca Ilie, Lucian Ionescu, Adina Lucaciu si cantaretul de rap Krem (Razvan Alexe).

Productie Animal Logic Entertainment / Olive Bridge Entertainment, prezentata de Columbia Pictures i Sony Pictures Animation, in asociere cu 2.0 Entertainment, “Peter Rabbit” / “Peter Iepurasul” este distribuit in Romania de InterComFilm Distribution, dureaza 95 minute si este recomandat pentru audienta generala.