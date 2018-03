HORNBACH vesteste primavara prin noua campanie de publicitate: 'Elibereaza-te de stres!'

Comunicat de presa

In noua sa campanie de primavara, HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de constructii si gradinarit, abordeaza efectul benefic al muncii fizice grele din casa si din gradina. Intr-o implementare amuzanta, ca de obicei, campania asaza situatiile de stres zilnic intr-un context complet nou. Astfel, stresul din supararile cu seful, din problemele de educatie cu copiii si din consumul exagerat de mijloace media este pur si simplu eliminat printr-o actiune DIY.

In spot, procesarea problemelor enervante de zi cu zi din interiorul imaginar al personajului principal este preluata de o trupa de „Rubber Cowboys“ hiperactivi, care colecteaza acesti factori cauzatori de stres si ii transforma in transpiratie. In lumea reala, protagonistul construieste in gradina o impresionanta scara din pietre grele. „Elibereaza-te de stres!“ este mesajul simplu si pregnant care apare la finalul spotului.

„Campania este o invitatie tipica companiei HORNBACH, ca in aceasta primavara sa deveniti activi fizic si creativi in gradina“, spune Thomas Schnaitmann, director de marketing Germania si al comunicarii internationale de marketing in cadrul HORNBACH. „Fiecare persoana care a sapat vreodata un iaz in gradina, care a plantat rasaduri sau a construit o terasa stie ca un proiect care te face sa transpiri reprezinta programul perfect de compensare a stresului cotidian.

Implementarea spotului se evidentiaza printr-o atentie speciala pentru detaliu si un grad inalt de creativitate, astfel incat se creeaza rapid impresia ca poate fi vorba despre orice altceva, numai despre un film publicitar nu. „Am sesizat rapid ce potential imens se ascunde in spatele spotului „Rubber Cowboys“, creat impreuna cu Andreas Nilsson, regizor, si Peter Grant, production designer“, declara Guido Heffels, director de creatie al HEIMAT.

„Elibereaza-te de stres!“ este o campanie integrata care se desfasoara pe TV, in mediile online si outdoor, incepand cu 16 martie. De asemenea, spotul campaniei poate fi vizualizat si pe www.hornbach.ro/elibereaza-te-de-stres.