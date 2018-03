Lynne a deschis in Plaza Romania cel de-al doilea magazin monobrand din tara

Comunicat de presa

In Plaza Romania, la parter, si-a deschis recent portile Lynne, un brand sinonim cu feminitatea si dinamismul. Doamnele si domnisoarele sunt invitate sa gaseasca look-ul perfect de primavara si nu numai, avand la dispozitie o gama variata de haine si accesorii, in culori si croieli in tendinte.

Parte a BSB Group, Lynne urmareste sa faca fiecare femeie sa se simta unica. Personalul bine instruit ofera sfaturi de styling si se va asigura ca fiecare clienta isi va gasi vestimentatia potrivita, adaptata nevoilor femeii moderne, la curent cu trendurile internationale si cu un stil de viata alert.

Lynne se afla pe piata internationala de fashion din 1994 si este prezent in peste 150 de magazine monobrand sau multibrand. Magazinul din Plaza Romania este cel de-al doilea de tip monobrand din tara.