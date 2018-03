Pentru o viata activa si articulatii sanatoase

Indiferent ca alegi sa mergi la sala, sa faci jogging, pilates, yoga sau sa dansezi este bine sa ai in vedere protejarea articulatiilor, iar pentru aceasta te ajuta un aport optim de colagen. Doppelherz® system KOLLAGEN 11.000 PLUS este exact ce ai nevoie. Acesta asigura cea mai mare doza de HIDROLIZAT DE COLAGEN (11 g), sub forma de solutie orala, conditionata in flacoane unidoza, usor de administrat, cu un gust placut de fructe de padure.

Acest produs este recomandat persoanelor care pun presiune sporita pe articulatii, se refac dupa traumatisme osteo-articulare, persoanelor in varsta, sportivilor amatori sau de performanta si persoanelor cu meserii care solicita sistemul locomotor. Prin nutrientii pe care ii contine, contribuie la reducerea disconfortului de la nivelul articulatiilor, tendoanelor si ligamentelor.

Doppelherz® system KOLLAGEN 11.000 PLUS este la fel de util si pentru persoanele preocupate de aspectul si sanatatea pielii, care doresc sa-si mentina aspectul tanar al tenului, indiferent de varsta.

Un flacon unidoza cu 25 ml solutie orala contine:

11 g hidrolizat de colagen si 100 mg sulfat de condroitina

60 mg Vitamina C

300 μg Cupru

16,5 μg Seleniu

5 μg Vitamina D +

Acum Doppelherz® system KOLLAGEN 11.000 PLUS este disponibil si intr-un ambalaj cu 30 de flacoane, suficient pentru o luna.

Doppelherz® system KOLLAGEN 11.000 PLUS este un supliment alimentar, disponibil in farmacii.

Afla detalii si mai multe informatii pe:

http://www.doppelherz.ro/produse/doppelherz-system-kollagen-11-000-plus.html

Foto homepage: Pexels/ bruce mars