Reda rezistenta si frumusetea parului cu gama Klorane Chinina

Un par frumos si sanatos atrage toate privirile si este detaliul care face diferenta dintre un look sofisticat si unul banal. In plus, parul joaca un rol important si in evidentierea fizionomiei fetei, de aceea trebuie sa-i acordam atentia pe care o merita. Dar ce facem atunci cand, din cauza stresului, dezechilibrelor nutritionale, schimbarilor de temperatura sau din cauza altor agresiuni, acesta devine fragil si cade?