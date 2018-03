Destinatiile de Paste sunt cu 16% mai ieftine decat anul trecut

Comunicat de presa



Cel mai adesea, vacanta de Paste reprezinta primul concediu al anului, cateva zile in care iesim din rutina pentru a fi alaturi de familie si de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani si a aflat cum calatoresc romanii in vacanta de Paste: cat cheltuiesc, cand calatoresc, catre ce destinatii si care sunt noile orase care se bucura de un interes crescut din partea romanilor.

In 2018, economii pana la 16% pentru calatoriile catre destinatiile preferate de Paste

Anul acesta ne vom putea bucura de sarbatorirea Pastelui in orasele preferate platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016.

In 2018, pentru al treilea an consecutiv, Roma si Londra raman primele doua destinatii de interes pentru romanii care vor sa calatoreasca de Paste in strainatate. Pe langa acestea Paris, Barcelona si Milano sunt capitalele europene cu o prezenta constanta in topul preferintelor pentru aceasta perioada, in ultimii trei ani. Datele arata ca biletele catre capitala londoneza, de exemplu, sunt mai ieftine cu 13% anul acesta comparativ cu 2017.

Cautarile de zboruri de pe momondo.ro arata ca preferintele romanilor nu s-au schimbat foarte mult in ultimii trei ani, marile orase europene ramanand cele mai atractive destinatii pentru petrecerea sarbatorilor pascale. Surprinde, insa, interesul crescut fata de orasul Istanbul. Aflat pentru prima data intre primele 10 destinatii preferate pentru vacanta de Paste, orasul ocupa in 2018 locul cinci.

Noi destinatii castiga popularitate in 2018

Moscova este, anul acesta, orasul cheie in topul tendintelor pentru cei care vor sa petreaca Pastele in strainatate. O schimbare interesanta fata de anii trecuti este scaderea indicelui de popularitate a capitalelor precum Praga, Madrid si Venetia, care fac loc oraselor mai insorite, aflate la malul marii: Bari si Malta. Aceasta tendinta actuala a romanilor de a se indrepta spre litoralul mediteranean in detrimentul clasicelor orase europene este dovedita de cresterea rapida a cautarilor de zboruri catre Valencia, precum si catre Napoli si Larnaca.

De asemenea, romanii tind sa calatoreasca mai mult in strainatate anul acesta, comparativ cu anul trecut. in 2017, Cluj a fost destinatia cea mai populara, in vreme ce Bucurestiul a ocupat locul sase; in 2018, niciunul dintre aceste orase romanesti nu a mai intrat in primele 10 orase aflate in trend.

Cat timp petrecem departe de casa in vacanta de Paste

In 2018, Pastele corespunde zilei de duminica, 8 aprilie, iar acest lucru explica de ce majoritatea calatorilor romani pleaca in vacanta in ziua de 6 aprilie, profitand de weekendul pascal si intorcandu-se in Lunea Mare, in ziua de 9. Dar cat cheltuiesc romanii pentru a ajunge in destinatiile favorite in acest weekend prelungit pe care, datele momondo.ro spun, il organizeaza cu trei luni inainte?

In 2018, un roman cheltuieste, in medie, 904 de lei pe biletul de avion pentru vacanta de Paste. Scaderea preturilor la zboruri in ultimii doi ani este motivul pentru care suma medie cheltuita in 2018 este mai scazuta cu 16% fata de anul precedent si cu 20% fata de 2017.

Aceasta suma medie difera, totusi, in functie de aeroportul de plecare. De exemplu, calatorii care pleaca din Iasi vor plati cu 44% mai mult pentru a ajunge in destinatiile lor preferate, comparativ cu cei care pleaca din Bucuresti. De pe aeroportul din Timisoara se inregistreaza cele mai ieftine zboruri, cu 12% mai ieftine decat din Bucuresti si cu 28% mai ieftine decat din Cluj.

„Pastele este o perioada importanta pentru multi, probabil prima ocazie din an pentru a ne bucura de un weekend prelungit si a petrece timp cu familia si cu prietenii. Datele noastre arata ca in ultimii trei ani multi romani s-au bucurat de city break-uri de Paste, dar observam interesul crescut de anul acesta pentru destinatiile turcesti. Pentru calatorii care nu si-au rezervat inca vacanta de Paste, momondo pune la dispozitie o serie de instrumente si recomandari pentru a-i ajuta sa gaseasca destinatia ideala, in functie de preferintele, bugetul, vremea si interesele pe care le au”, declara Mircea Giurca, purtatorul de cuvant al momondo in Romania.