In luna martie, Docbook ofera pacientelor pana la 50% reducere in clinicile partenere

Comunicat de presa

Luna femeii vine cu o serie de surprize pentru utilizatoarele Docbook. Astfel, pana la sfarsitul lui martie, toate pacientele vor beneficia de reduceri de pana la 50% la consultatii ginecologice, dermatologice, si mamografii in clinicile partenere.

In ciuda recomandarilor ferme ale medicilor de efectuare anuala a unor controale de rutina, numarul romancelor care respecta indicatia este tot mai mic, de la an la an. Potrivit unui studiu recent, 76,8% dintre paciente motiveaza acest lucru prin lipsa posibilitatilor financiare, in timp ce 10% asteapta sa se rezolve problema de la sine sau spun ca nu au timp. Pe acest fond, incidenta bolilor grave a crescut intr-un ritm ingrijorator, in ultimii ani. Astfel, doar pentru cancerul de san, sunt diagnosticate zilnic 25 de femei, iar faza avansata in care se petrece acest lucru duce la o rata a mortalitatii de 36%, cu 7% peste media europeana si cu 5% peste media mondiala.

In acest context, Docbook, prima aplicatie din Romania care faciliteaza accesul pacientilor la medic, lanseaza, in luna martie, o campanie destinata pacientelor care vor sa efectueze controale de rutina si screening-uri de specialitate, beneficiind de pana la 50% reducere fata de pretul de lista. Donna Medical Center si Centrul Medical Academica sunt clinicile partenere Docbook care se alatura acestei initiative.

„Controalele regulate la medic sunt esentiale pentru a ne mentine o stare optima de santate si, uneori, chiar vitale, atunci cand vine vorba despre preventia sau depistarea timpurie a unor afectiuni grave. Pentru ca luna martie este, prin excelenta, luna femeilor, le dedicam lor aceasta campanie, prin care vor beneficia de pana la 50% reducere la o serie de investigatii si consultatii de specialitate, in clinicile noastre partenere”, a declarat Cristian Barbu, fondatorul aplicatiei Docbook.

In ceea ce priveste incidenta afectiunilor grave de care sufera femeile din Romania, tara noastra se afla pe primul loc, in Europa, in topul tarilor cu cele mai multe decese survenite in urma cancerului de col uterin. Aceste date ingrijoratoare sunt explicate de medicii oncologi prin depistarea tardiva a maladiei, in conditiile in care romanii nu fac controale regulate si amana sfatuirea cu medicul pana in momentul in care simptomele devin insuportabile.

Screening-urile pe care utilizatoarele aplicatiei Docbook le pot efectua in luna martie vizeaza depistarea tipurilor de cancer cu o incidenta ridicata in Romania, respectiv cancerul de san, cancerul de col uterin, cancerul de colon si cancerul endometrial.

Docbook este prima aplicatie din Romani pentru programari online la doctor, disponibila pe Android, iOS sau online, pe site-ul www.docbook.ro. Aplicatia este functionala pentru pacienti din 11 orase ale tarii si este disponibila gratuit in App Store si Google Play.