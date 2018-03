Logiscool vine in Bucuresti. Copiii fac cursuri de programare si robotica in timp ce se joaca.

Comunicat de presa

Sa inveti un limbaj de programare nu este cu nimic diferit fata de invatarea unei limbi straine - asa vede lucrurile Logiscool.ro, o scoala de cursuri de programare si robotica pentru copii, cunoscuta la nivel european. scoala a pregatit deja peste 10.000 de copii, viitori specialisti IT, care au codat singuri jocuri si aplicatii pe calculator si au invatat sa programeze roboti. Romania este cea de-a 8-a tara in care Logiscool ajunge, iar prima scoala va fi inaugurata in Bucuresti. Vrei ca micutul tau sa invete programare in timp ce se joaca? Scoala a dat drumul unui program Open Days, prin care copiii pot face gratuit primul lor curs.

Meseriile care folosesc programare sunt deja printre cele mai bine platite din orice industrie. Logiscool se axeaza exact pe aceasta calificare profesionala a viitorului: programarea. Cu toate acestea, copiii nu invata doar programare si robotica la cursuri, ci sunt pregatiti pentru joburile viitorului.

„Importanta IT-ului, dar si cresterea continua a cererii de specialisti in acest domeniu - atat programatori, cat si alti specialisti ce lucreaza in mod direct cu programatorii - m-au facut sa ma gandesc ca un astfel de concept de educatie timpurie in domeniul IT este foarte potrivit si pentru copiii din tara si din Bucuresti”, ne spune Dana Banica, cea care a adus Logiscool in Romania, si care lucreaza in industria serviciilor pentru copii de peste 10 ani.

„Insa obiectivul Logiscool nu este neaparat de a crea o noua generatie de programatori, ci de a-i transforma din useri pasivi in creatori activi ai tehnologiei - indiferent ca vor fi sau nu viitori specialisti IT”, completeaza ea.

Foto: Dana Banica (dreapta), Manager Logiscool Romania, impreuna cu dr. Anita Breuer (stanga), co-fondator Logiscool

Ce este diferit la cursurile Logiscool?

In viziunea scolii, invatarea unui limbaj de programare nu este cu nimic diferita fata de invatarea unei limbi straine, accesibila si unui copil care acum invata sa scrie si sa citeasca.

Tehnica de invatare Logiscool este prin joaca. Cursurile nu sunt unele obisnuite, in care elevul invata un limbaj de programare si atat. Ele sunt dezvoltate astfel incat varsta sa se imbine armonios cu nivelul de cunostinte.