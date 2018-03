Fii extraordinara zi de zi cu Max & Co. Colectia Primavara / Vara 2018

Comunicat de presa

MAX&Co. isi continua misiunea de a introduce extraordinarul in viata de zi cu zi. Acest etos sta la baza activitatilor brand-ului, care astfel transforma obisnuitul si familiarul in concepte senzationale. Iesi in evidenta mereu, nu doar la „ocazii speciale”. Doar asa te poti distra precum sambata seara intr-o luni dimineata.

De ce sa nu transformam fiecare zi intr-una extraordinara? Cu MAX&Co., noi consideram ca acest lucru poate fi realizat simplu, inspirandu-ne din texturile si culorile hainelor practice, magulitoare, cu un efect captivant, ce sunt usor de purtat. Colectiile reprezinta o impletire perfecta a creativitatii cu pragmatismul, adaugand o nota inovatoare pieselor clasice, complimentand astfel calitatile definitorii ale MAX&Co., dar si ale personalitatii complexe caracteristice iubitoarelor brandului.

Conceptul MAX&Co. de a introduce extrordinarul in viata de zi cu zi este ilustrat perfect prin Colectia de Primavara/Vara 2018. Piesele esentiale sunt aduse la un nou nivel al rafinamentului cu imprimeuri puternice, tonuri luxoase, detalii atent create si sloganuri pline de viata. Pe scurt: aceste piese pot fi integrate cu usurinta in garderoba femeii moderne de astazi.

Spiritul jucaus si versatil iese in evidenta in noua campanie a sezonului. Imortalizate de Charlotte Wales, modelele Johanna Defant, Barbora Podzimkova si Jessica Picton-Warlow portretizeaza spargerea barierelor, purtand piese speciale ce te vor face speciala in orice moment.

Hainele noii colectii cu siguranta te vor inspira sa te exprimi cu forte MAX, transformand fiecare zi intr-o experienta extrordinara.

Din echipa campaniei au facut parte:

Fotograf: Charlotte Wales

Fashion Editor: Tom Van Dorpe

Art Director: Ben Kelway

Regizor: Studio’Connor

Modele: Jessica Picton-Warlow, Barbora Podzimkova, Johanna Defant

Make-up: Adrien Pinault

Hairstyling: Christian Eberhard

Set Designer: Max Belhouse

Casting Director: Arianna Pradarelli