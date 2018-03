NumNum GOOtensils: Lingurite inteligente pentru bebelusi, aduse de BebeArt.ro in Romania

Comunicat de presa

In exclusivitate in Romania, BebeArt aduce primele lingurite inteligente din lume - primul pas in tranzitia bebelusilor catre diversificarea modului in care mananca.

Pre-linguritele NumNum - numite si GOOtensils - sunt primele ustensile de tipul lor create ca sa ajute bebelusii sa invete sa manance singuri, fara a mai avea nevoie de ajutorul parintilor. Sunt dedicate parintilor care fac primul pas in a le oferi acestora independenta de a se hrani incepand chiar de la 6 luni. Pre-linguritele contribuie la independenta copiilor si reduc frustrarile primelor incercari de a manca singuri.

Linguritele au fost votate drept cele mai bune ustensile in diversificarea nutritiei bebelusilor si au un design inovator, patentat, castigator de numeroase premii in industria de produse pentru bebelusi.

Ce sunt pre-linguritele inteligente si cum functioneaza?

Pre-linguritele NumNum sunt doua lingurite cu design plat, create din materiale cu o textura gumata, care ajuta la calmarea durerilor gingivale, ideale pentru a fi folosite de bebelusii care incep sa foloseasca ustensile pentru mancat. Cele doua lingurite reprezinta primii doi pasi de invatare pentru copiii care invata sa manance singuri pentru prima data.

Acestea sunt special create pentru piureuri si alte mancaruri pasate, iar spre deosebire de alte ustensile, nu au un mod corect de folosire si nu cer prea mult efort din partea bebelusilor: fara echilibru, fara rotirea mainii.

Ce aduce in plus designul lor?

Manerul inovator poate fi tinut in orice fel

Designul inovator face ca manerul sa se potriveasca perfect in mana bebelusului, fara sa provoace batai de cap.

Nu exista un mod gresit de a tine pre-lingurita, deci sunt mult mai usor de utilizat decat o lingurita.

Bebelusul isi dezvolta abilitatile motrice in propriul ritm

Spre deosebire de linguritele normale, pre-linguritele NumNum au capatul plat, deci tot ce trebuie sa faca bebelusul este sa bage pre-lingurita in mancare si sa manance, fara a fi obligat sa mentina echilibrul sau sa miste in vreun fel incheietura mainii.

Problema cu linguritele normale este ca bebelusii nu stiu sa le incline cum trebuie si nici cum sa ia mancarea din bol, pentru ca inca nu stiu sa se coordoneze.

Textura speciala ajuta la calmarea durerilor de gingie

si cum la bebelusi o provocare nu vine niciodata singura, odata cu inceperea diversificarii apar si primii dinti de lapte.

Pre-linguritele NumNum ajuta la dentitie, materialele moi din care sunt confectionate avand si rolul de a calma durerile de gingie. Pre-linguritele NumNum sunt 100% sigure pentru bebelusi, fiind confectionate din materiale hipoalergenice. Acestea nu contin PVC, BPA si ftalati.

Exista doua lingurite destinate celor doi pasi catre introducerea mancarii in dieta bebelusilor:

GOOtensils-ul albastru este pentru faza 1, pentru piureuri semi-lichide.

Pre-lingurita are un cap cu mici gropite care permit bebelusului sa ia din castron doar putina mancare. Gestul pe care bebelusul il face cu aceasta lingurita nu implica folosirea abilitatilor motrice, ci doar ducerea ustensilei catre gura.

GOOtensils-ul portocaliu este pentru faza 2, cand copilul deja este stapan pe miscarea de a duce pre-lingurita de la castron la gura. Capul acesteia are niste canale care iau mai multa mancare din castron. Aceasta ustensila este potrivita piureurilor mai groase.

La putin timp dupa folosirea pre-linguritei, copilul va incepe sa imite gestul de a lua mancarea din farfurie cu tot cu rotirea incheieturii, iar atunci poate trece la ultimul nivel: poate sa manance singur folosind o lingura normala.

Cum functioneaza linguritele - video:

Cum a inceput povestea pre-linguritelor?

Totul a pornit chiar de la Coner, fiul inventatorilor, atunci cand incerca sa invete sa manance singur cu o lingurita obisnuita. Frustrarile parintilor inventatori au venit atunci cand Coner dadea mai multa mancare pe el decat sa o manance si au cautat o solutie in industria de ustensile pentru bebelusi.

Nu au gasit insa nimic care sa le satisfaca nevoia, asa ca in 2013 au creat ei insisi primele pre-lingurite din lume, iar Conor a fost cel care le-a testat pentru prima data.

Ce spun cei care le-au adus in Romania?

Gilbert Ursulescu, co-fondator BebeArt.ro spune: „Povestea noastra cu pre-linguritele NumNum® e cumva asemanatoare cu cea a inventatorilor. Fiind inconjurati de prieteni care au copii, am descoperit ca si acestia se confruntau cu problema hranirii bebelusilor lor.

Am fost fericiti cand am descoperit aceste ustensile inteligente si am putut fi alaturi de prietenii nostri si de bebelusii lor intr-o faza importanta de invatare. Acum, promovam experientele pozitive de invatare care dezvolta abilitatile si stimuleaza increderea in sine. in plus, incercam sa facem timpul mesei mai usor pentru toti parintii.”

Premiate ani la rand in Statele Unite

Deja renumite in SUA, designul pre-linguritelor este patentat si a primit numeroase premii: Perfect First Spoon, Cribsie Awards 2017, Family Choice Award 2014, Parent Tested, Parent Approved.

Bite for Bite - o initiativa NumNum pentru a pune capat foametei in randul copiilor

Printre valorile pe care le promoveaza NumNum se numara si lupta impotriva infometarii. De aceea, odata cu pre-linguritele a luat nastere si initiativa “Bite for Bite”.

Ca parte a acestei initiative, inventatorii doneaza o parte din profitul obtinut din vanzari pentru a pune capat foametei in randul copiilor. in timp ce produsul in sine ajuta copiii sa manance singuri, acesta ii ajuta si pe cei ce au cea mai mare nevoie de hrana.

BebeArt sustine aceasta initiativa, iar fiecare set de pre-lingurite cumparate de pe site contribuie la sprijinirea acestei activitati sociale.

Care sunt planurile pentru viitor?

In Romania, aceste pre-lingurite exista deja pe BebeArt.ro. Gilbert , co-fondatorul BebeArt isi propune, alaturi de echipa lui, sa aduca pe piata din Romania cat mai multe ustensile inteligente pentru copii:

„Ne propunem ca in luna martie sa introducem si castronelul Beginner’s Bowl de la NumNum®, iar pe termen lung urmarim sa oferim parintilor din Romania produse din gama Smart Baby Products.

Vrem ca toti parintii din Romania sa afle despre aceste tool-uri inteligente pentru bebelusi. Consideram ca este intr-adevar ceva revolutionar pe piata de ustensile pentru bebelusi”, declara acesta.