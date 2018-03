Kaufland Romania va suporta costurile de incarcare a masinilor electrice in reteaua e-charge pentru clientii sai

Comunicat de presa

Kaufland Romania va suporta toate costurile de alimentare ale clientilor sai, posesori de vehicule electrice, din dorinta de a incuraja tranzitia catre un mod de transport sustenabil si de a proteja astfel mediul inconjurator. Masura vine in contextul deciziei Renovatio de a introduce un sistem de tarifare al serviciului de incarcare a masinilor electrice in cadrul retelei e-charge, incepand cu 19 martie 2018. Astfel, din aceasta data, Kaufland Romania va pune la dispozitia clientilor sai carduri de incarcare a masinilor electrice, care asigura gratuitatea alimentarii si sunt utilizabile exclusiv la cele 20 de statii din parcarile magazinelor sale.

Inca din momentul lansarii retelei e-charge, in aprilie 2016, atat Kaufland Romania, cat si Renovatio au suportat costurile incarcarilor pentru utilizatorii de masini electrice. Renovatio a anuntat ca incepand cu 19 martie 2018 va introduce un sistem de tarifare al serviciului de incarcare aplicabil statiilor din intrega retea e-charge. Kaufland Romania isi mentine angajamentul de a-i sprijini pe toti cei care conduc eco si va achita catre Renovatio toate costurile de incarcare generate de utilizatorii care folosesc acest serviciu.

Statiile de incarcare in cadrul carora alimentarea va fi gratuita sunt amplasate in parcarile magazinelor Kaufland din 18 orase, functioneaza non-stop si acopera nevoile de mobilitate ale posesorilor de vehicule electrice in marile orase, dar si in tranzit, pe coridoarele principale ce traverseaza Romania: Constanta – Bucuresti – Sibiu – Timisoara – Arad (finalizat in 2016); Bucuresti – Ploiesti – Brasov – Targu Mures – Cluj-Napoca – Oradea (finalizat in 2017).

Cardurile de incarcare Kaufland pot fi ridicate gratuit de la Biroul de Informatii din magazinele prevazute cu parcari ce ofera solutii de incarcare pentru vehiculele electrice.

In prezent, cele 20 de magazine Kaufland Romania dotate cu statii de incarcare a masinilor electrice se afla in:

Arad – Calea Aurel Vlaicu, nr. 139-151 (statie Normal Charge)

Timisoara – str. Damaschin Bojinca, nr. 4 (Fast Charge)

Timisoara – magazinul de pe str. Mihail Kogalniceanu, nr. 11-14 (statii Fast Charge + Normal Charge)

Deva - magazinul de pe Calea Zarandului, nr. 67 (statii Fast Charge + Normal Charge)