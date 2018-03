Farmec prezinta Unirea la Feminin - manifestul Gerovital din anul Centenarului, care uneste romancele în frumusete

Comunicat de presa

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, anunta campania de responsabilitate sociala corporativa „Unirea la feminin”, dedicata ridicarii nivelului de solidaritate, empatie si coeziune in randul comunitatii de femei din Romania. Proiectul de CSR, prin care romancele sunt incurajate sa acorde sprijin femeilor din anumite comunitati vulnerabile reprezinta o continuare a initiativelor dedicate publicului feminin si a activitatilor de implicare sociala ale Farmec.

In cadrul campaniei de marketing asociate unei cauze sociale “Unirea la feminin”, desfasurata intre 1 martie si 1 decembrie 2018, o parte din valoarea produselor Gerovital achizitionate din orice punct comercial va fi transformata in seturi de produse de ingrijire personala, destinate femeilor din grupuri vulnerabile, defavorizate sau celor care au acces limitat la acest tip de produse.

“Gerovital este brandul 100% romanesc, care s-a inspirat si a sustinut mereu femeile din Romania, precum si evolutia lor. Anul Centenarului ne ofera un prilej deosebit pentru a sarbatori unirea in randul femeilor, printr-un manifest Gerovital care promoveaza solidaritatea feminina si bunatatea, ca cele mai inalte forme ale frumusetii. Astfel, campania Unirea la feminin reprezinta materializarea indemnului nostru catre romance de a fi unite in si pentru frumusete: cumparand produse Gerovital, consumatoarele dau sansa la ingrijire personala unor femei din grupuri vulnerabile”, a declarat Ioana Borza, Marketing Director Farmec.

Seturile Gerovital donate in cadrul campaniei Unirea la feminin contin o crema de fata, doua deodorante, un gel de dus si un sampon. Kit-urile de ingrijire personala vor fi oferite femeilor din anumite zone ale tarii, in special rurale. Beneficiarele campaniei vor fi identificate prin implicarea diviziei The Sisterhood a ONG-ului Beard Brothers din Cluj-Napoca.

“Noi, The Sisterhood, divizia feminina a asociatiei Beard Brothers, credem in oameni si, de aceea, incercam sa ii sprijinim prin toate actiunile noastre. Mai mult, credem in femei, in puterea lor de a valorifica frumusetea naturala, care este capabila sa le redea curajul pentru a depasi orice bariera impusa de contextul social in care s-ar afla. Astfel, in acest an al Centenarului, sustinem campania Unirea la Feminin demarata de Farmec si ne propunem sa contribuim la cresterea increderii in sine si la intarirea legaturilor din comunitatea feminina”, au declarat reprezentantii diviziei The Sisterhood, ONG-ul Beard Brothers.

Detalii despre campania de responsabilitate sociala sunt comunicate pe platforma Unirea la feminin. Aceasta va fi activa pe tot parcursul anului 2018, timp in care va fi actualizata constat cu noutati din proiect, rezultate inregistrate pe parcurs, prezentarea purtatorilor de cuvant ai campaniei si testimoniale ale beneficiarelor.