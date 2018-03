Analia Selis si ArgEnTango aduc tangoul traditional argentinian pe scenele din Romania si Germania

comunicat de presa:

„Daca esti dezorientat, continua sa dansezi tango.” - replic a din filmul Parfum de femeie.

Analia Selis, alaturi de ceilalti membri ai grupului ArgEnTango, violoncelistul Razvan Suma, pianistul Mariano Castro, bandoneonistul Omar Massa si violonistul Rafael Butaru, propun publicului o intalnire cu tangoul argentinian traditional, printr-un nou turneu – ArgEnTango Traditional –, ce se va derula in luna martie 2018, in 12 orase din Romania si Germania.

In continuarea turneelor nationale „Piazzolla, o poveste autentica” editia I si II, si proiectul „Tango la Cetate”, ArgEnTango duce mai departe dorinta de a promova stilul TANGO, cantat in maniera traditionala, autentica si la cel mai inalt nivel artistic.

„Ma bucur sa ma intorc pe scena si sa continui povestea frumoasa a tangoului, alaturi de ceilalti membri ArgEnTango. Cu turneul Traditional ne-am propus sa stabilim o punte intre tangoul traditional argentinian si cel romanesc. Astfel, publicul va putea asculta tangouri traditionale de Carlos Gardel, Alfredo Le Pera, Sebastian Piana, orchestrate unitar ca sonoritate pentru acest cvintet, alaturi de cateva piese celebre din repertoriul de tango romanesc.” (Analia Selis)

„In luna martie este celebrata pretutindeni feminitatea. Ne dorim sa onoram acest moment prin seducatorul tango, un gen muzical ce transmite multa emotie si ardoare, prin urmare cea mai frumoasa declaratie de iubire pe care o puteam adresa publicului nostru.” (Razvan Suma)

Dupa numai un an de zile in care ansamblul a realizat trei turnee nationale, zeci de concerte si doua CD-uri inregistrate in concert live, ArgEnTango s-a consolidat ca un ansamblu de tango original, stabilit in Romania.

Concertele turneului ArgEnTango vor avea loc la: Dumbraveni (3.03.2018, ora 19:00, Casa de Cultura), in Germania (14.03.2018, Kammermusiktage Barth Festival), Ploiesti (16.03.2018, ora 19:00, Sala Filarmonicii Paul Constantinescu), Satu Mare (18.03.2018, ora 18:30, Sala Filarmonicii Dinu Lipatti), Baia Mare (19.03.2018, ora 19:00, Teatrul Municipal Baia Mare), Lugoj (20.03.2018, ora 19:00, Teatrul Municipal Lugoj), Timisoara (21.03.2018, ora 19:00, Sala Capitol), Zalau (22.03.2018, "Concert TenarisSilcotub"), Bistrita (23.03.2018, ora 19:00, Sinagoga), Cluj-Napoca (24.03.2018, ora 19:00, Auditorium Maximum), Bucuresti (27.03.2018, ora 19:00, Sala Radio, invitat special Radu Almasan).

Invitati speciali in fiecare concert vor fi dansatori renumiti de tango din toata tara: Laura Iaru si Csongor Kicsi, in Dumbraveni, Ploiesti si Bucuresti; Ioana Lascu si Horia Calin Pop, la Satu Mare, Zalau, Bistrita si Cluj-Napoca; Oana-Maria Horotan si Adrian Mos, la Baia Mare, Cristina Daju si Alex Apetrei, la Lugoj si Timisoara.

CD-ul "Piazzolla – O poveste autentica", semnat de membrii ArgEnTango, va fi disponibil in foaierele salilor de concert. Dupa fiecare concert, va avea loc o sesiune de autografe.

ArgEnTango continua si anul acesta parteneriatul de sustinere a HOSPICE Casa Sperantei, singura fundatie care ofera servicii gratuite de ingrijire paliativa bolnavilor incurabili din Romania. Concertele din cadrul turneului Traditional vor contribui la sprijinirea acestei cauze.

Ansamblul ArgEnTango este alcatuit din:



ANALIA SELIS. Dupa bine cunoscuta cariera in muzica comerciala, Analia isi directioneaza activitatea catre muzica argentiniana autentica – tangoul. Cele doua editii ale turneului Va place tango?, cat si proiectul de mare succes Tango Simfonic, sunt dovada clara ca tangoul este viitorul Analiei, o exprimare artistica veritabila a unui argentinian. www.analiaselis.com

RAZVAN SUMA. Solist concertist al Orchestrelor Radio si profesor la Universitatea de Muzica din Bucuresti, dezvolta o perpetua cariera internationala de solist, cele peste 1000 de concerte si recitaluri pe care le-a sustinut fiind apreciate pe toate continentele. Reprezentat de cele 12 CD-uri ale sale, Razvan este considerat unul dintre cei mai prolifici violoncelisti romani ai momentului. www.razvansuma.com

MARIANO CASTRO. impreuna cu Narcotango, Mariano Castro – in tripla calitate: interpret, compozitor si orchestrator – a fost nominalizat de doua ori la Latin Grammy Awards (2009 i 2010) la categoria Cel mai bun album de tango. Cu aceasta trupa, dar si in calitate de pianist si chitarist solist, are la activ peste 25 de turnee internationale in Europa, Statele Unite, Canada si America Latina. www.marianocastro.ro

OMAR MASSA. Ambasador al muzicii lui Piazzolla pe marile scene ale lumii, alaturi de artisti precum Placido Domingo, Omar Massa este prezent permanent pe scene ale marilor orchestre din America, Europa si Asia. Omar este component si fondator al cvartetului de bandoneoane Quatrotango si este invitat frecvent pentru a sustine masterclassuri in intreaga lume. Vine in Romania special pentru acest proiect. www.omarmassa.com

RAFAEL BUTARU. Concertmaestru al Operei Nationale din Bucuresti, al Orchestrei Romane de Tineret a Romaniei si al Orchestrei Simfonice Nationale Romane, violonistul Rafael Butaru este o prezenta constanta pe scenele muzicale nationale si internationale. in calitate de solist si ca invitat permanent al Festivalului SoNoRo, a sustinut concerte alaturi de muzicieni precum Gilles Apap, Daniel Rowland, Razvan Popovici, Diana Ketler, David Cohen, Srdjan Vukasinovic si multi altii.

