Always sustine accesul la educatie de calitate pentru copiii din zonele vulnerabile, impreuna cu Teach for Romania

Comunicat de presa

Always lanseaza Campania “Profesorii increderii”, in parteneriat cu Teach for Romania. Prin aceasta campanie, Always doneaza catre organizatia Teach for Romania 1,5% din valoarea produselor Always Duo vandute in perioada 1 februarie – 31 martie, pentru ca 3 profesori sa fie sustinuti timp de doi ani, in eforturile lor de a asigura educatie de calitate copiilor din zone vulnerabile.*

In 2014, campania Always #CaOFata a prezentat studiul** conform caruia peste jumatate (56%) dintre fete isi pierd increderea in sine in perioada pubertatii, multe dintre ele nerecuperand-o complet niciodata. De atunci, misiunea Always consta in sustinerea increderii in sine a tinerelor, astfel incat sa-si poata urma visul, oricare ar fi acela. Pentru ca educatia contribuie substantial la cresterea increderii in sine, Always sustine accesul la educatie de calitate. Campania “Profesorii increderii” vine ca o continuare fireasca a activitatilor pe care Always le-a desfasurat de-a lungul timpului in sprijinul educatiei.

Anul acesta Always a ales sa se alature Organizatiei Teach for Romania, a carei misiune este sa pregateasca si sa sprijine invatatori sau profesori model pentru a deveni factori de transformare in educatie. Teach for Romania doreste sa le ofere optiuni de viata prin educatie de calitate tuturor copiilor din Romania.

In misiunea de a sprijini copiii din zonele vulnerabile sa devina tineri increzatori, Always sustine 3 profesori Teach for Romania sa isi desfasoare activitatea timp de 2 ani. in cadrul campaniei nationale Profesorii increderii, Always va dona catre Teach for Romania 1,5% din valoarea produselor Always Duo vandute in perioada 1 februarie – 31 martie.

Oana Cuzino, sustinator al campaniei , spune: “Aceasta campanie este speciala pentru mine, pentru ca vorbim de implicarea in educatie si am incredere ca, prin educatie, vom produce o reala schimbare. Ma bucur sa iau parte la colaborarea brandului Always cu Organizatia Teach for Romania si la procesul lor de a inspira si de a produce schimbari pozitive in societate.”

Afla cum poti sustine Profesorii increderii!

Vezi aici videoclipul campaniei:

Website: www.profesorii-increderii.ro

Facebook Always: https://www.facebook.com/AlwaysRomania/

Facebook Teach for Romania: https://www.facebook.com/teachforromania/

*Always doneaza catre organizatia nonguvernamentala Teach for Romania, 1,5% din valoarea oricarui pachet Always Duo vandut in Romania, in perioada 1.02-31.03.2018, in limita a 180.000 RON, in vederea sustinerii educatiei in zonele vulnerabile. Pentru detalii, consultati regulamentul campaniei, disponibil in mod gratuit la www.pg.com/ro_RO/.

**Studiul Always Confidence & Puberty Wave II a fost derulat folosind panelul Research Now, la care au participat 1.800 de persoane americane (1.300 de femei americane cu varste cuprinse intre 16 si 49 de ani si 500 de barbati americani din aceeasi categorie de varsta). S-a utilizat un esantion reprezentativ la nivel national de 1.000 de femei si 500 de barbati, precum si un esantion aditional de 150 de femei afro-americane si 150 de femei hispanice. Sondajul a fost realizat in perioada 5 decembrie 2014 - 12 decembrie 2014. Miscarea Always #CAOFATa este sustinuta de milioanele de fete din intreaga lume care dau expresiei #CAOFATa sensuri uimitoare. Campania Always lansata in iunie 2014 a fost inspirata de ideea ca inceputul pubertatii si prima menstruatie marcheaza momentul in care fetele au cel mai scazut nivel de incredere.