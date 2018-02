Momente de tandrete si rafinament cu produsele -417 pentru maini si ten

Gama -417 iti propune sa incerci doua produse ce contin minerale pretioase din Marea Moarta:

Crema hidratanta pentru maini -417

Este o lotiune bogata si puternic hidratanta ce catifeleaza, hraneste pielea in profunzime si reda fermitatea. In plus, contine ingrediente ce protejeaza mainile in perioada rece oferindu-le un aspect sanatos si catifelat la atingere.

Gel spumant cu granule din lufa naturala - 417

Este un produs ce curata tenul in profunzime, indeparteaza impuritatile si celulele moarte de la suprafata pielii.

Grabeste microcirculatia tenului lasandu-l moale si reimprospatat. Acest gel spumant contine vitaminele A, B, E si F, apa din Marea Moarta, granule de lufa, Aloe vera si uleiuri esentiale din migdale dulci, struguri si avocado. Aceste produse pot fi darurile potrivite de Valentine’s Day prin care ii poti arata jumatatii tale ca o iubesti si o pretuiesti. Numele brandului simbolizeaza locatia exacta (417m sub nivelul marii) de unde sunt extrase cele mai pretioase ingrediente pentru produsele-417.

-417 este o linie unica si exclusiva de produse pentru ingrijirea pielii ce combina vitaminele energizante (A, B, E, D si F), extractele naturale din plante si un complex bogat de minerale din Marea Moarta.

Ingredientele active din produsele -417 sunt atent selectionate si recunoscute pentru proprietatile de rejuvenare.

Produsele -417 sunt disponibile in Romania, exclusiv in farmaciile Sensiblu.

Informatii si pe https://www.facebook.com/minus417sensiblu/

#minus417 #uncommonsensations

Foto homepage: Pexels