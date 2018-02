Vestimentatie 'made in Romania' in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ

Comunicat de presa

Evenimentul a fost moderat de Mirela Bucovicean (fondator Molecule F) si a prezentat importanta proiectului pentru angajatii companiei (care au luat parte la procesul de design) si pentru clientii cu care acestia interactioneaza (uniformele fiind un vector de transmitere a valorilor companiei si a respectului pentru clienti).

Compania a dezvoltat acest proiect impreuna cu doi dintre cei mai apreciati specialisti in domeniu, care conduc doua companii locale cunoscute ca repere in crearea de imbracaminte profesionala made-to-measure: Iulia Radu, CEO Depot 96 si Ionut Marin, CEO Viggo. Iulia Radu este recunoscuta pentru dezvoltarea de vestimentatie profesionala pentru companii si institutii educationale (Complexul Educational Lauder Reut Bucuresti), brandul Viggo fiind recunoscut drept Partener Oficial al Echipei Nationale de Fotbal a Romaniei.

„Proiectul a fost inspirat de colegii nostri din Centrele de Relatii cu Clientii, cei care iau contact cu nevoile clientilor nostri, din energia si devotamentul lor de a gasi cele mai bune solutii, zi de zi. Noua vestimentatie reprezinta un instrument de adaptare la nevoile clientilor, fiind o noua modalitate de a incepe un dialog cu acestia, cu privire la valorile si specificul companiei”, a declarat Martin Zmelik, Country Manager Grupul CEZ in Romania.

„M-am implicat in acest proiect deoarece m-a inspirat energia angajatilor Grupului CEZ in Romania; este foarte important ca o tinuta vestimentara sa iti ofere incredere si sa transmita acest lucru si clientilor”, a declarat Ionut Marin, CEO Viggo.

„Am decis sa devin partener al Grupului CEZ in Romania in acest proiect deoarece si pentru mine angajatii sunt o familie; sunt sigura ca angajatii CEZ vor aprecia acest demers al companiei”, a declarat Iulia Radu, CEO Depot 96.

Parte din strategia de dezvoltare a relatiei cu clientii Grupului, proiectul este justificat de mai multe cercetari internationale care arata ca vestimentatia unitara a angajatilor din centrele de relatii cu clientii influenteaza pozitiv imaginea companiei. Uniformele au rolul de a transmite si la nivel vizual profesionalismul si competenta Grupului CEZ in Romania, orientarea catre client, ambitia de a deveni o companie flexibil si inovatoare.

Tinutele vestimentare profesionale sunt personalizate cu insemnele companiei si cu motive traditionale oltenesti. Inspiratia folclorica din zona Olteniei, care se regaseste atat in tinutele feminine, cat si in cele masculine, reafirma preocuparea Grupului CEZ in Romania pentru valorile locale.

Fiind un proiect de afirmare a aprecierii pentru angajati, acestia au luat parte la procesul de design, avand posibilitatea de a alege motivul traditional si diverse elemente ale uniformei. Materialele folosite sunt de cea mai inalta calitate, fiind alese in functie de specificul activitatii angajatilor din Centrele de Relatii cu Clientii, pentru care confortul si versatilitatea vestimentatiei sunt importante la locul de munca.

Proiectul a fost documentat video, iar publicul poate urmari un scurt making of si o serie de trei filme care reflecta etapele de design si productie a uniformelor, ce vor fi prezentate in perioada imediat urmatoare lansarii colectiei.



Proces de transformare la 360° a activitatii Centrelor de Relatii cu Clientii

Intregul proces de reorganizare este construit in jurul ideii de grija personalizata, atat pentru angajati, cat si pentru clienti. Modernizarea Centrelor de Relatii cu Clientii presupune impartirea acestora in 3 zone de interes (Vanzari, Gestiune clienti si Distributia energiei electrice), in functie de specificul solicitarilor din partea clientilor si implementarea unui sistem de feedback, pentru imbunatatirea fluxului de informatii primite de la clienti cu privirea la activitatea Grupului in Romania.

Organizare, rapiditate si specializare sunt valorile - cheie ale intregului proces de transformare a Centrelor de Relatii cu Clientii; organizare – zone personalizate, marcate vizibil pentru nevoile clientilor, rapiditate - eficientizarea timpului petrecut pentru solutionarea unui solicitari si specializare - personal dedicat fiecarei zone de expertiza.