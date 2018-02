Colectia primavara 2018 by RESERVED

Comunicat de presa

Prima colectie de primavara RESERVED a fost creata in jurul temei de inspiratie clasic-moderna la confluenta cu silueta anilor 1990. Designerii au imprumutat de asemenea elemente din estetica Orientului, combinandu-le cu accente sportive.

Colectia de primavara 2018 include articole de imbracaminte si accesorii care pot fi combinate si asortate intr-o multitudine de variante, cu piese de rezistenta ce pot fi adaugate oricarei tinute - precum borsetele (atât de in voga acum), cerceii pandantiv sau sepcile de baseball.

In sezonul urmator, clientii Reserved vor purta jachete cu decupaje, costume negre, pantaloni cu benzi laterale, jachete transparente, fuste din denim, jachete de tweed stil Chanel, tunici stil kimono si rochii cu print floral. Noua colectie se joaca cu texturi - de aici apar aplicatiile 3-D pe jachetele bomber, volanele structurale si pliurile in multe elemente ale pieselor pentru femei.

O alta caracteristica cheie a noii colectii RESERVED este schema de culori vii - designerii au folosit combinatii indraznete de indigo intens, verde smarald si galben citric la paleta de culori (construita pe nuante de negru, alb, bleumarin si bej). Ei nu au trecut cu vederea lila-ul - o culoare puternica a sezonului, care se potriveste perfect cu trendul nuantelor reci de pastel.



Colectia RESERVED pentru barbati este dominata de piese casual, usor de purtat, dar si de articole de imbracaminte elegante, precum costume si camasi – de baza in garderoba fiecarui barbat. in acest sezon, RESERVED ofera barbatilor articole precum jachete negre, pardesie si tricouri din bumbac.

Denimul este, de asemenea, foarte bine reprezentat in colectie. in concordanta cu tendintele actuale, designerii brandului promoveaza look-ul „total denim“. in locul blugilor albastri cu aspect decolorat - primavara anului 2018 va fi centrata pe albastru marin intens. Linia barbatilor in sezonul urmator va avea, de asemenea, multe accente colorate. in scurt timp, clientii brandului vor putea cumpara, printre altele, hanorace galbene si rucsacuri albastre. Colectia de barbati RESERVED va multumi si cerintele fanilor stilurilor grunge si retro. Unele creatii au ca sursa de inspiratie stilul Beatnik.

Modelul Mckenna Hellam – care acum se afla in topul preferintelor pe models.com si care, recent, a defilat pe podiumurile Chanel, Hermès, Valentino sau Céline - este imaginea campaniei RESERVED. Adrien Sahores – la fel de favorizat pe models.com - a fost ales sa fie imaginea colectiei RESERVED pentru barbati. Fotografiile au fost realizate de Mateusz Stankiewicz.