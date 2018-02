Frozen Ignat - Filmul care invita la gala

Comunicat de presa

Paradox Film revine cu o noua productie in cinematografe! Filmul de lung metraj Frozen Ignat se va bucura de un spectacol de gala, la CINEMA PRO, pe data de 8 Februarie 2018.

Filmul Frozen Ignat participa in vara anului 2017 la MONTREAL WORLD FILM FESTIVAL, fiind unul dintre filmele selectionate pentru WORD COMPETITION.

Povestea este inspirata dintr-un fapt real, (tip - Cine a ucis Craciunul?), si cuprinde cazul tragic al unei familii dintr-un sat izolat, de pe grindurile Dunarii. Ana, plecata in strainatate, revine in satul natal din Delta Dunarii, pentru a participa la inmormantarea bunicului ei, Dumitru. Totul ia o intorsatura neasteptata atunci cand Ana descopera intamplarile tragice prin care au trecut bunicii ei, determinate de traditiile si mentalitatile unei lumi arhaice. Un film invaluit in mister, care iti taie rasuflarea.

Un film de Dinu Tanase, cu: Alexandra Fasola, Dorel Visan, Dana Dogaru, Constantin Cojocaru, Mircea Rusu, Lary Georgescu,Valer Delakeza.