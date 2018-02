Kids Club continua la Plaza Romania si in luna februarie

Comunicat de presa

Proiectul Kids Club, care isi propune sa dezvolte abilitatile creative ale copiilor, continua la Plaza Romania in weekendurile 3-4 si 10-11 februarie, intre orele 17:00 si 20:00. Kids Club ofera ateliere de creatie tematice, spectacole de magie, jocuri interactive, dar si spectacole de teatru pornind de la cele mai faimoase povesti pentru copii. Seria de evenimente gratuite este organizata in parteneriat cu Primaria Sectorului 6 prin Centrul Cultural European Sector 6.

Cei mici vor putea deprinde aptitudini pe care le pot transforma in pasiuni, in cadrul sesiunilor compuse din doua ateliere de stimulare a creativitatii. inscrierea se va face in ordinea sosirii.

Distractia va fi condusa de animatorii costumati care ii vor transpune pe cei mici in lumea povestilor moderne printr-o multime de jocuri educative si totodata interactive.

Sesiunile creative se vor incheia cu cate un spectacol de teatru, in fiecare weekend: Turtita rumenita, Vrajitoarea cea rea, Aventurile soricelului Relu si Muzicantii din Bremen.

Mai jos este disponibil programul integral al Kids Club din perioada 3-11 februarie, care este actualizat periodic si pe site-ul www.plazaromania.ro.

Sambata, 3 februarie 2018

17.00 - 20.00 - MC costumat personaje poveste

17.00 - 20.00 - 4 Animatori personaje de poveste – jocuri interactive, baloane, face painting

17.00 - 18.00 - Atelier “Papioane”

18.00 - 19.00 - Atelier “Dragoni”

19.15 - 20.00 - Teatru: Turtita rumenita”

Duminica, 4 februarie 2018

17.00 - 20.00 - MC costumat personaje poveste

17.00 - 20.00 - 4 Animatori personaje de poveste – jocuri interactive, baloane, face painting

17.00 - 18.00 - Atelier “Arici Pogonici”

18.00 - 19.00 - Atelier “Casute”

19.15 - 20.00 - Teatru: “Vrajitoarea cea rea”

Sambata, 10 februarie 2018

17.00 - 20.00 - MC costumat personaje poveste

17.00 - 20.00 - 4 Animatori personaje de poveste – jocuri interactive, baloane, face painting

17.00 - 18.00 - Atelier “Gentute de poveste”

18.00 - 19.00 - Atelier “soricelul Relu”

19.15 - 20.00 - Teatru: “Aventurile soricelului Relu”

Duminica, 11 februarie 2018

17.00 - 20.00 - MC costumat personaje poveste

17.00 - 20.00 - 4 Animatori personaje de poveste – jocuri interactive, baloane, face painting

17.00 - 18.00 - Atelier “Minionii lui Faurar”

18.00 - 19.00 - Atelier “Pisica norocoasa”

19.15 - 20.00 - Teatru “Muzicantii din Bremen”