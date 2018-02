Brandul ECCO premiat la Sina Fashion Best Taste 2017

Comunicat de presa

Brandul danez ECCO a castigat premiul ”2017 Best Casual Shoes" la Sina Fashion Best Taste 2017, ce a avut loc in Beijing in decembrie anul trecut.

Premiile Sina Fashion Best Taste 2017 au rolul de a ajuta la informarea si educarea consumatorilor cu privire la marcile si produsele de inalta calitate. Evenimentul a reunit marci din lumea modei, experti din industrie si vedete, recunoscand astfel brandurile existente pe piata chineza ce pastreaza mestesugul traditional, vin cu inovatii si dau dovada de profesionalism.

Castigarea premiului de "Cei mai buni pantofi casual ai anului 2017 " este o dovada a faptului ca brandul ECCO utilizeaza materii prime premium si o tehnologie avansata, dar si ca este un brand inovator in materie de incaltaminte.

ECCO SOFT 8 colectia -primavara 2018

Intruchipare a stilului casual modern, colectia ECCO SOFT 8 reprezinta designul scandinav juxtapus cu o piele de inalta calitate. Formarea prin injectie directa a talpii ofera utilizatorilor o experienta dinamica si confortabila, conducand astfel la aprecierea brandului de catre consumatori si la castigarea premiului.

ECCO este unul dintre cele mai importante branduri de incaltaminte din lume care imbina stilul si confortul. in prezent, produsele ECCO sunt vandute in 88 de tari, in peste 2.000 de magazine monobrand si peste 14.000 de puncte de vanzare.

Noua colectie ECCO SOFT 8 a sezonului primavara/vara 2018 se gaseste in toate magazinele ECCO din Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Timisoara, Brasov, Sibiu si Galati, precum si in magazinul online www.ecco-shoes.ro.