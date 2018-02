In luna februarie, iubirea este premiata la ParkLake!

Comunicat de presa

Castigatoare absoluta, iubirea este in februarie celebrata cum se cuvine la ParkLake Shopping Center! Cantecele trupei Directia 5, dansul pasional si premiile surprinzatoare marcheaza luna in care totul este despre si, mai ales, pentru indragostitii de toate varstele.

Cantam despre iubire alaturi de Directia 5

Pe data de 10 februarie, incepand cu ora 19:00, cuplurile prezente in centrul comercial vor putea asculta live cele mai cunoscute, dar si cele mai noi melodii ale trupei Directia 5. Concertul va avea loc la parter, in zona Main Square, iar finalul acestuia va fi marcat de 1 000 de baloane rosii eliberate deasupra publicului. Dar surprizele nu se opresc aici! Participantii la eveniment vor avea sansa sa castige unul dintre premiile oferite de magazinele partenere si ascunse in interiorul baloanelor, precum si premiul cel mare – un inel cu diamant Salvini, oferit de magazinul Kultho si un telefon iPhone 8.

De asemenea, in weekend-ul 10 – 11 februarie, intre orele 14:00 – 20:00, cabina foto special pregatita pentru publicul mall-ului va astepta cuplurile de indragostiti, si nu numai, sa isi exprime sentimentele in moduri cat mai expresive: in fotografii-instant.



Iubirea in pasi de dans

Pe data de 17 februarie, intre orele 16:00-20:00, ParkLake Shopping Center, cu sprijinul scolii de dans Happy Star ii invita pe pasionatii de dans sa participe la spectacole de kizomba, bachata si salsa. Evenimentul are loc la parter, in zona Main Square.

Happy Star este una dintre scolile romanesti cu traditie, organizand de-a lungul timpului, pe langa numeroase cursuri de dans destinate persoanelor de toate varstele, si concursuri si festivaluri cu renume.

Targ dedicat iubirii

In perioada 08 februarie – 08 martie ParkLake Shopping Center gazduieste un targ tematic dedicat sarbatorii iubirii. Expozan ii ii asteapta pe indragostiti si nu numai cu nenumarate dovezi de dragoste, ideale pentru a-i surprinde pe cei dragi lor. La parter, intrarea dinspre Starbucks si Second Cup, participantii vor prezenta sugestii de cadouri pentru toate gusturile: decoratiuni, bijuterii, cosmetice, dulciuri si multe altele.

Magazine Partenere: iStyle, Kultho, Worldclass, Magnolia, Il Passo, Reserved, House, Cropp, Sinsay, Gloria Jeans, Lanidor, Luxury Gift, Gatta, Tommy Jeans, HANDSOME MONK COFFEE, Bigotti, Yves Rocher, Cinema City, Gherasos, Forever 21, Starbucks.