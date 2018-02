Un nou parteneriat pentru a stopa discriminarea de gen, cu sprijinul generatiei Millenials

Comunicat de presa

Global Shapers Community si Procter & Gamble (P&G) au anuntat semnarea unui parteneriat pentru a accelera progresul in ceea ce priveste egalitatea de gen, in cadrul Forumului Economic de la Davos. Inspirata de Campania #WeSeeEqual, derulata de Procter & Gamble, Global Shapers Community va mobiliza puterea colectiva a peste 7,000 de membri Global Shapers, din 157 de tari, inclusiv Romania, pentru a creste gradul de constientizare si mobiliza la actiune.

Datorita celei mai mari populatii de tineri din istorie la nivel global, exista o oportunitate fara precedent a acestora de a-si asuma un rol activ in modelarea viitorului. Pornind o conversatie digitala dedicata egalitatii de gen, miscarea Shapers in social media ii va incuraja pe tineri sa isi asume rolul de lideri, sa isi foloseasca vocea pentru a modifica status quo-ul si pentru a aspira la o lume unde nu exista discriminare.

Parteneriatul cu Procter & Gamble include un grant de 100,000 de dolari

Hub-uri Shapers din 157 de tari vor fi invitate sa isi prezinte ideile sub forma unor proiecte menite sa darame stereotipurile si sa promoveze egalitatea de gen. Cinci propuneri castigatoare vor primi fiecare cate 20.000 de dolari, pentru a implementa proiectul la nivelul orasului de unde provin.

Carolyn Tastad, Presedinte P&G America de Nord, s-a intalnit la Davos cu reprezentanti ai comunitatii Shapers pentru a le impartasi din experienta ei si a le oferi recomandari. “Pentru a pune punct discriminarii de gen, trebuie sa vorbim despre ea in mod public, astfel incat oamenii sa fie mai informati si sa o combata. impreuna cu Shapers, credem ca, schimband modul in care gandim si vorbim despre femei, putem crea locuri de munca mai bune si, in general, o lume mai buna,” explica ea.

Wadia Ait Hamza, Director al Global Shapers Community, prezenta la Forumul Economic Mondial, adauga: “Suntem mandri sa activam talentele, energia si determinarea Global Shapers Community in sustinerea egalitatii de gen. Aceasta generatie a mostenit provocari globale uriase dar are abilitatea de a crea o schimbare durabila si de a oferi solutii care pot fi replicate de tineri din intreaga lume.”

Forumul Economic Mondial reuneste anual peste 3,000 lideri din mediul de afaceri, institutii guvernamentale, organizatii internationale, societatea civila, mediul academic, massmedia si arte. Principalul scop al intalnirii este stabilirea unei agende care sa conduca la o mai buna colaborare, intre toate partile implicate, pentru a aborda provocarile politice, economice si sociale actuale.

Infiintata de Forumul Economic Mondial, Global Shapers Community este o retea de tineri cu varsta sub 30 de ani care colaboreaza pentru a aborda provocarile locale, regionale si globale. Cu peste 7,000 de membri, Global Shapers Community reuneste 378 de centre urbane din 157 de tari. in fiecare oras, echipele Shapers se organizeaza pentru a crea proiecte care raspund nevoilor comunitatii. Acestea acopera o arie larga de probleme, de la masuri in caz de dezastre si combaterea saraciei, pana la lupta impotriva schimbarilor climatice si construirea de comunitati incluzive. Membrii Shapers sunt caracterizati prin diversitate in ceea ce priveste experienta, educatia, veniturile si originea, dar au ca numitor comun dorinta de a genera schimbarea. Global Shapers Community este o organizatie independenta, neutra, non-politica si non-profit.

Pentru mai multe informatii despre Global Shapers Community, vizitati: www.globalshapers.org