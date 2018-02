Culoarea dragostei ramane rosul

Comunicate de presa

Pentru a celebra cum se cuvine aceasta ocazie, trebuie sa ne pregatim din timp; fie ca e vorba de un weekend romantic, o cina mai speciala sau chiar o escapada in afara orasului. Lenjeria intima joaca un rol foarte important in aceasta poveste. SevenSins.ro le ajuta pe doamne si domnisoare in acest sens, print-o noua serie de articole de lenjerie intima de culoare rosie.

Rosul, o culoare indrazneata si seducatoare

Rosul a fost dintotdeauna una dintre cele mai elegante si epatante culori, precum si un simbol al iubirii. Lenjeria intima rosie are un aer aparte, fiind aleasa de obicei de femei increzatoare, cu o personalitate puternica. Articolele de acest tip fac parte din arsenalul pentru Ziua Indragostitilor si sunt o incantare pentru privire. Colectia de pe SevenSins.ro destinata acestei sarbatori cuprinde o serie de seturi provocatoare, chemise-uri si body-uri de culoare rosie, foarte atractive din punct de vedere vizual si cu design-uri moderne. Seturile pot fi purtate si zi de zi pe sub haine, camasile de noapte sunt confortabile si practice, iar body-urile evidentiaza foarte bine formele corpului si se potrivesc oricarui tip de silueta. Pentru a crea o impresie „wow”, sunt recomandate corsetele rosii, piese deosebite datorita extravagantei lor.

Materiale elegante si design-uri interesante

In ceea ce priveste materialele, de Valentine’s Day merita sa le alegem pe cele mai feminine si mai elegante, iar dantela si tulul se numara printre acestea. Dantela este unul dintre materialele „traditionale” la capitolul lenjerie intima, iar in combinatie cu tuluri fine asortate, aceasta creeaza un efect special. In cazul noilor piese de lenjerie intima rosie de la SevenSins, dantela este predominanta, produsele fiind fie confectionate aproape integral din dantela cu modele florale, fie accesorizate pe alocuri cu accente dantelate fine.

Din punct de vedere al design-ului, in acest an s-a optat pentru croiuri moderne, majoritatea pieselor de lenjerie avand decupaje sexy sau fiind ornate cu benzi elastice in zona bustului. O noutate in acest sens o reprezinta faptul ca benzile elastice si decupajele au inceput sa fie folosite foarte mult si in cazul chemise-urilor si al body-urilor, nu doar la seturile provocatoare.

Piesele de lenjerie rosii cu ornamente extravagante dau un aer special purtatoarelor, precum si multa incredere de sine, deoarece pun in valoare femininatea si impresioneaza privirea.