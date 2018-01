Starbucks deschide prima cafenea Drive Thru din Romania

Starbucks duce experienta cafelei la un alt nivel in Romania, deschizand primul Starbucks Drive Thru din tara.

Comunicat de presa

Starbucks, cel mai mare lant de cafenele din lume, duce experienta cafelei la un alt nivel in Romania, deschizand primul Starbucks Drive Thru din tara, cel mai rapid concept de cafenea drive-in, marcand astfel o premiera importanta dupa o prezenta de zece ani si o continua expansiune a retelei sale in Romania.

Starbucks Drive Thru, deschis pe 23 ianuarie 2018, este amplasat in zona de vest a Bucurestiului, in interiorul centrului comercial Militari Shopping. Cafeneaua ofera cea mai placuta experienta atat pentru clientii care aleg sa isi savureze bautura preferata in atmosfera intima si eleganta din interior, cat si pentru cei care isi beau cafeaua aromata la volan, in drum spre birou sau spre casa.

„Suntem incantati sa uram bun venit comunitatii de soferi si fani Starbucks la prima cafenea Drive Thru din Romania. incepand cu saptamana aceasta, iubitorii de cafea din Bucuresti si nu numai, isi pot comanda bauturile Starbucks pe baza de espresso la volan. Avem o echipa fantastica, pregatita sa va satisfaca nevoile si sa va ghideze in aceasta noua experienta extraordinara a cafelei", a declarat Mateusz Sielecki, Regional Director al Starbucks pentru Romania si Bulgaria.

Starbucks este cunoscut la nivel global pentru reinventarea experientei clientilor prin conceptul Drive Thru, o abordare rapida si de ultima generatie, asigurand in acelasi timp calitatea superioara Starbucks, disponibila acum si romanilor.

Primul Starbucks Drive Thru din Bucuresti, va fi deschis de luni pana duminica intre orele 5:00 AM si 1:00 AM, in cadrul centrului comercial Militari Shopping, Bd. Iuliu Maniu 540.