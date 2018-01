Farmec incepe 2018 cu o premiera: lansarea gamei de cosmetica decorativa Gerovital Beauty

Comunicat de presa

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, continua seria premierelor majore din punct de vedere portofoliu propriu si patrunde pe segmentul produselor de machiaj, prin lansarea gamei Gerovital Beauty. Astfel, lansarea acestei game complete de produse pentru fiecare etapa de machiaj marcheaza un nou pas important in evolutia brandului Gerovital.

„Pentru Farmec, 2018 a inceput cu o premiera deosebit de importanta: intrarea strategica pe un segment complet nou pentru noi – cosmetica decorativa. Patrundem pe un sector in plina evolutie si expansiune, caracterizat de o crestere a vanzarilor produselor de machiaj si un interes tot mai accentuat din partea consumatoarelor, in special in randul tinerelor. Astfel, in urmatorii ani se preconizeaza o crestere cu circa 4% a pietei produselor de cosmetica decorativa. Suntem siguri ca linia Gerovital Beauty ne va reprezenta excelent pe acest segment si se va bucura de aceeasi primire ca toate produsele noi marca Gerovital. in elaborarea primei game de machiaj din portofoliul Gerovital am investit extrem de multe resurse si know-how pe care il detinem in zona de ingrijire performanta a tenului, astfel incat sa pastram aceleasi standarde de calitate si eficienta ale brand-ului Gerovital. in functie de noile trenduri si de preferintele romanilor, pe parcursul anului vom extinde si dezvolta gama cu noi produse, dar vom lansa si colectii sezoniere sau tematice”, a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec.

Gama de cosmetica decorativa a Farmec a fost dezvoltata pe baza ingredientelor active, printre care acidul hialuronic, pudra de diamant sau Vitamina E, cu beneficii recunoscute precum hidratare, protectie, rezistenta indelungata si matifiere.

Reunite sub sloganul „Mai mult decat culoare”, primele 74 de produse din gama confera lejeritate tenului, pastreaza aspectul sau natural, fara a-l incarca. Acestea se regasesc intr-o varietate generoasa de nuante si texturi si au un ambalaj elegant, ergonomic si modern.

Gerovital Beauty acopera toate necesitatile unui machiaj complet si include produse pentru ochi, buze si obraji. Pentru buze, a fost creat Rujul cremos cu Acid Hialuronic, disponibil in 18 nuante, Rujul mat cu Acid Hialuronic (7 nuante), Rujul lichid cu rezistenta indelungata (5 nuante) si Balsamul de buze. Toate au o textura bogata, hidrateaza intens si confera o culoare intensa.

Din categoria produselor de machiaj pentru ochi fac parte Mascara Supreme Lash, Mascara Devilash, Kit-ul pentru sprancene ce contine doua nuante, Creionul dermatograf disponibil in 4 nuante si 3 palete de Farduri de pleoape (Nude, Rose si Smokey).

De asemenea, sunt disponibile Pudra compacta si Fardurile de obraz, ambele avand cate 3 variante cromatice, un Iluminator care asigura luciul natural si uniform, datorita pudrei de diamant din compozitie si un Anticearcan ce confera fermitate si tonicitate zonei din jurul ochilor.

Gama Gerovital Beauty ofera si o varietate generoasa de lacuri de unghii Magic Gel Effect, cu 20 de nuante de culoare, care pentru rezistenta indelungata, pot fi combinate cu Gelurile UV Top coat si Matt Top Coat.

Consumatorii pot achizitiona produsele Gerovital Beauty doar in reteaua proprie de magazine de brand Gerovital si Farmec, dar si din magazinul online www.farmec.ro. De asemenea, gama este destinata si serviciilor profesionale, fiind utilizata in cabinetele cosmetice si scolile de machiaj.