Recapata-ti albul natural al dintilor

Elgydium Whitening te va ajuta sa regasesti in scurt timp albul natural al dintilor. Folosirea in mod constant a acestei paste de dinti contribuie la eliminarea petelor dentare superficiale, datorita formulei sale cu bicarbonat de sodiu micropulverizat, ce nu afecteaza smaltul dintilor. Pasta de dinti Elgydium Whitening este disponibila si in varianta cu aroma de lamaie.

Pentru un plus de eficacitate, specialistii Laboratoarelor Elgydium iti recomanda, de asemenea, sa folosesti periuta pentru albire Elgydium Whitening, ce ajuta la indepartarea petelor dentare. Aceasta are perii in zig-zag si rotunjiti printr-o tehnologie speciala, pentru un periaj dentar neabraziv. Daca vrei ca dintii tai sa-si pastreze albul natural nu trebuie decat sa folosesti pasta de dinti si periuta Elgydium Whitening dupa fiecare masa!

Pastele de dinti Elgydium Whitening sunt recomandate si pentru prelungirea efectului tratamentului profesional de albire.

Toate produsele Elgydium sunt create in Laboratoarele Pierre Fabre.

Avand peste 45 de ani de experienta ce combina rigoarea farmaceutica cu inovatia pentru a obtine cele mai avansate produse de ingrijire orala, scopul Pierre Fabre Oral Care este de a oferi atat profesionistilor cat si pacientilor lor produse ce asigura o ingrijire orala completa.

Pentru mai multe informatii va invitam pe: http://www.pierrefabre-oralcare.ro/ si pagina de Facebook https://www.facebook.com/ElgydiumRomania/

Produsele Elgydium pot fi achizitionate doar din farmacii.