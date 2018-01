Kids Club: ateliere creative de weekend la Plaza Romania

Comunicat de presa

In fiecare weekend din perioada 20 ianuarie – 1 aprilie 2018, intre orele 17:00 si 20:00, copiii au program special de creativitate la Plaza Romania. Organizat in parteneriat cu Primaria Sectorului 6 prin Centrul Cultural European, Kids Club va oferi ateliere de creatie tematice, spectacole de magie, jocuri interactive, precum si spectacole de teatru pornind de la cele mai populare povesti pentru copii.

Fiecare sesiune va cuprinde doua ateliere de stimulare a creativitatii si imaginatiei pe teme diverse, in cadrul carora copiii vor putea sa invete si sa deprinda anumite abilitati pe care le pot transforma chiar in pasiuni sau profesie. Inscrierea la ateliere este gratuita si se va face in ordinea sosirii.

Animatori costumati in personaje ii vor conduce pe cei mici in lumea povestilor moderne printr-o multime de jocuri interactive, iar seara se incheie cu magia spectacolelor de teatru.

Dintre piesele de teatru care se vor prezenta la finalul sesiunilor de workshop, amintim Capra cu trei iezi, Vulpea vicleana, Fata babei si fata mosneagului, Floarea fermecata.

Mai jos puteti gasi programul integral al Kids Club pentru perioada 20-28 ianuarie.

Sambata - 20 ianuarie 2018

17.00 – 18.00 - Atelier: Drapelul Romaniei (50 locuri – inscrieri in ordinea venirii)

18.00 – 19.00 - Atelier: Emoticoanele romanului (50 locuri – inscrieri in ordinea venirii)

19.00 – 20.00 - Teatru: Fata babei si fata mosneagului

Duminica - 21 ianuarie 2018

17.00 – 18.00 - Atelier: Vaza Romanului mandru (50 locuri – inscrieri in ordinea venirii)

18.00 – 19.00 - Atelier de flori (50 locuri – inscrieri in ordinea venirii)

19.00 – 20.00 - Teatru: Capra cu trei iezi

Sambata - 27 ianuarie 2018

17.00 – 18.00 – Atelier: Masini (50 locuri – inscrieri in ordinea venirii)

18.00 – 19.00 – Atelier: Rachete (50 locuri – inscrieri in ordinea venirii)

19.00 – 20.00 - Teatru: Vulpea vicleana

Duminica - 28 ianuarie 2018

17.00 – 18.00 - Atelier: Curcanul vesel (50 locuri – inscrieri in ordinea venirii)

18.00 – 19.00 - Atelier: Oita nazdravana (50 locuri – inscrieri in ordinea venirii)

19.00 – 20.00 - Teatru: Floarea fermecata