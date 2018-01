Inceputul de an vine la Praktiker Romania cu oferte de nerefuzat

Comunicat de presa

Praktiker Romania anunta oferte de nerefuzat pentru zeci de produse. Sisteme sanitare si de incalzire, materiale pentru constructii sau corpuri de mobilier, toate sunt disponibile la preturi accesibile, pana la data de 23 ianuarie.

Praktiker da start proiectelor de inceput de an cu oferte la game variate de produse, chiar din luna ianuarie. Clientii Praktiker pot beneficia de reduceri la mai multe categorii de produse, atat in magazinele fizice, cat si in magazinul online, cu ajutorul carora pot pune in practica ideile de amenajare sau redecorare pe care si le-au planuit pentru acasa. Fie ca vor sa reamenajeze complet locuinta sau isi doresc un element de noutate, in ofertele acestei luni vor gasi produsele potrivite.



Oferte de nerefuzat pentru proiectele de inceput de an

Pentru acest inceput de an, Praktiker realizeaza o selectie a produselor necesare pentru cei care doresc sa isi reamenajeze locuinta, precum produsele pentru baie: set mobilier masca, lavoar si oglinda Fast (209,90 lei), cabina de dus semirotunda (375,90 lei), boiler electric 80 l (369,90 lei).

De asemenea, reduceri de pre au fost aplicate si produselor care fac parte din gama celor necesare pentru perioada rece din an, cum sunt sistemele de incalzire. in functie de dimensiunea incaperilor care trebuie incalzite, clientii Praktiker pot alege dintre focar semineu din fonta L7 (1.679,00 lei) si semineu economic (519,90 lei), pentru camerele mari, in timp ce pentru camerele mai mici, acestia pot opta pentru aeroterma electrica (38,99 lei), aeroterma electrica din ceramica (239,90 lei) sau calorifer cu ulei 7 elementi Slim (139,90 lei). Sfaturi despre modul de utilizare a caloriferelor si despre caracteristicile acestora pot fi gasite pe blogul Praktiker.



Idei pentru amenajari interioare

Praktiker vine si cu alternative pentru redecorarea sufrageriei sau a dormitorului, oferind solutii precum biblioteca Mickey (649,90 lei), biblioteca Makena (695,92 lei) sau comoda pentru TV (159,92 lei). Pentru amenajarile din bucatarie, clientii pot alege setul de mobilier Atlantis - masa si scaune (189,00 lei).

Obiectele de iluminat sunt intotdeauna utile, pentru ca aduc un plus de lumina acolo unde este necesar. De aceea, in ofertele lunii ianuarie au fost incluse spotul Aria (48,99 lei), pendulul Levi (69,99 lei) sau veioza Ellie (59,99 lei).