KFC relanseaza Smart Menu in restaurantele din toata tara

Comunicat de presa

Inceputul lui 2018 ii intampina pe fanii KFC cu una dintre cele mai iubite oferte, Smart Menu, disponibila acum si in varianta nepicanta. Clientii pot opta pentru una dintre variantele irezistibile ale binecunoscutului Smart Menu: Smart Menu (picant si nepicant), Smart Menu Plus (picant si nepicant) si Smart Bucket, la un pret special.

Pana la data de 8 martie 2018, KFC readuce in restaurantele din toata tara Smart Menu, la pretul de 12,9 lei. Astfel, Smart Menu picant contine trei Hot Wings, doua Crispy Strips, o portie mica de cartofi prajiti, un sos la alegere, impreuna cu o racoritoare si este alegerea perfecta pentru o masa rapida si gustoasa. De asemenea, Smart Menu nepicant include o bucata de pui Kentucky, trei Fillet Bites, o portie mica de cartofi prajiti, un sos la alegere si o racoritoare.

Pentru cei care isi doresc mai mult, acestia se pot bucura de Smart Menu Plus, care, in varianta picanta, combina doua Crispy Strips si cinci Hot Wings, o portie medie de cartofi prajiti, un sos de usturoi si o racoritoare, iar in cea nepicanta, contine o bucata de pui Kentucky, cinci Fillet Bites, o portie medie de cartofi prajiti, un sos de usturoi si o racoritoare.

De asemenea, Smart Bucket este ideal pentru o masa alaturi de o persoana draga. Acesta include doua bucati de pui Kentucky, patru Crispy Strips, patru Hot Wings si doua portii medii de cartofi prajiti.

Campania vine cu o noua componenta - platforma Smart Jobs, prin intermediul careia fanii se pot inscrie pentru a avea parte de o experienta inedita. in schimbul activitatii pe care vor alege sa o desfasoare, acestia vor fi rasplatiti cu premii precum: o vacanta la plaja in Tenerife, vouchere Smart Menu sau un kit KFC pentru Smart Jobs format din sapca, ecuson, tricou si plasa. Printre activitatile pe care le pot incerca se numara „Raspunzator intrebari frecvente” sau „Share-uitor de oferte”.

De asemenea, activitatile sunt variate, astfel pe http://kfc.ro/smartjobs mai regasim “High-five giver”, “Trainer servetele”, “Complimentator alegere”, “Facator de pofta”, “Zicator de pofta buna”, “Zambitor” sau “Laudator de Smart Menu”, fiecare cu setul lui de competente.

„Cu ocazia relansarii ofertei Smart Menu, suntem alaturi de tinerii care isi doresc o experienta noua, funny, si care sa le aduca numeroase premii. De aceea, am lansat platforma Smart Jobs, o initiativa prin care, cei la inceput de drum, pot fi recompensati pentru activitatile pe care aleg sa le desfasoare: un voucher pentru un Smart Menu picant sau nepicant in schimbul unui job fie in restaurantele KFC, fie online sau chiar marele premiu, o vacanta la plaja in Tenerife. Tot ce trebuie sa faca este sa acceseze site-ul, sa aleaga tipul de activitate preferat, precum „Zambitorul” sau „Facatorul de pofta” si sa completeze formularul de inscriere. ii asteptam pe toti care vor sa aiba parte de o experienta unica alaturi de noi si le uram mult succes”, a declarat Monica Eftimie, Chief Marketing Officer KFC.

Pentru mai multe detalii despre noutatile pregatite de KFC, accesati pagina de Facebook KFC Romania, pagina de Instagram KFC Romania si site-ul www.kfc.ro.