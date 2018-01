Johnson's Baby lanseaza in Romania un ebook despre igiena si ingrijirea copiilor cu varsta de la 0 la 3 ani

Comunicat de presa

Primele clipe din viata unui nou-nascut sunt momente de descoperire, extrem de importante atat pentru cel mic, cat si pentru parinti. Venirea pe lume a copilului aduce cu sine o responsabilitate foarte mare pentru adulti, iar pentru o dezvoltare armonioasa, cel mic are nevoie de o ingrijire si o igiena corespunzatoare, care trebuie realizate tinand cont de sfaturi avizate.

JOHNSON'S Baby, brandul cu peste 120 de ani de experienta in realizarea produselor de ingrijire a bebelusilor, in colaborare cu Dr. Valeria Herdea, Medic primar medicina de familie-pro l pediatrie si Presedintele AREPMF, lanseaza ebook-ul „Parinte la inceput de drum. Primii pasi in ingrijirea copilului”. Tematica principala a cartii electronice este ingrijirea copilului mic, de la 0 la 3 ani, iar ebook-ul cuprinde raspunsuri oferite de Dna Dr. Herdea la cele mai frecvente intrebari ale parintilor.

Parintii pot a a, intr-un limbaj usor accesibil, o multime de informatii despre cele mai importante momente din viata unui bebelus. De la prima baie, la masajul bebelusului, de la pregatirea corecta pentru un somn odihnitor si pana la pregatirile pentru plimbarile in parc sau vacante, ebook-ul lansat de JOHNSON'S Baby reprezinta o sursa sigura, de unde parintii se pot informa in legatura cu ecare dintre aceste subiecte. Ebook-ul poate citit atat de pe desktop, cat si de pe mobil si poate descarcat gratuit, accesand acest link.

„Nasterea unui copil este un dar pe care viata ni-l face, iar misiunea de a parinte este pe cat de frumoasa, pe atat de provocatoare. Noua inta vine pe lume avand nevoie de grija si atentie si cel mai important, de afectiune. Pe langa acestea, insa, trebuie tinut cont de cateva reguli de baza in ingrijirea nou-nascutului. Fie ca vorbim despre prima baita, de somn sau momentele de relaxare, toate necesita atentia desavarsita a adultilor care il au in grija. De aceea, ebook-ul pe care l-am realizat in colaborare cu JOHNSON'S®Baby ofera informatiile de care orice proaspat parinte are nevoie pentru a putea oferi o ingrijire corespunzatoare copilului in primii ani de viata”, a explicat Dr. Valeria Herdea, coordonator medical al ebook-ului „Parinte la inceput de drum. Primii pasi in ingrijirea copilului” si Presedintele Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie (AREPMF).

Ingrijirea copilului din cap pana-n picioare

De peste 120 de ani, JOHNSON'S Baby studiaza bebelusii si dezvolta produse de ingrijire de cea mai buna calitate, care contribuie la o crestere armonioasa a copilului. Avand la baza stiinta simturilor, produsele Johnson's Baby, testate clinic, ofera experiente complete atat copiilor, cat si parintilor, prin formulele usoare, care protejeaza pielea sensibila a bebelusilor si aromele placute, care transforma clipele petrecute impreuna in adevarate experiente senzoriale.