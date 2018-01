La ParkLake Shopping Center incepe anul cu reduceri surprinzatoare si evenimente inedite

Comunicat de presa

In ianuarie, ParkLake Shopping Center lanseaza campania ,,Winter Sales”, marcand astfel startul sezonului de reduceri ce se va desfasura in perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2018. Timp de o luna, centrul comercial ii va intampina pe bucuresteni cu oferte surprinzatoare si reduceri de pana la 70%. in plus, a doua jumatate a lunii va fi marcata de doua evenimente inedite, evenimente care dau tonul unui stil de viata mai activ, mai sanatos, mai natural.

Grecia Panorama

In weekend-ul 20 – 21 ianuarie, intre orele 12:00 – 20:00, vizitatorii sunt asteptati sa ia parte la o calatorie sub soarele Greciei. Turism, gastronomie si cultura – toate se imbina perfect intr-o imagine clara a celei mai apreciate destinatii de vacanta in randul romanilor. Astfel, ambele zile sunt destinate ofertelor irezistibile de turism spre cele mai populare destinatii din Grecia, dar si degustarilor de produse traditionale grecesti. Evenimentul este asezonat atat sambata, cat si duminica, cu demonstratii de maiestrie culinara marca Chef Joseph Hadad si cu premii la Roata Norocului – peste 1000 de maslini.

In plus, sambata, 20 ianuarie, participantii vor putea urmari un concert extraordinar sustinut de unul dintre cele mai cunoscute cvartete de coarde electrice – Fortissimo. Evenimentul se desfasoara sub auspiciile Ambasadei Greciei in Romania, Organizatiei Nationale de Turism a Greciei, Camerei de Comert Bilaterale Eleno – Romana, SETE, Hellenic Chamber of Hotels, Hellenic Hotel Federation si fedHATTA.

Self Transformer – cea mai mare lectie de nutritie!

Pe data de 27 ianuarie, incepand cu ora 17:00, vizitatorii centrului comercial ParkLake vor putea afla mai multe lucruri despre ce inseamna, de fapt, o alimentatie sanatoasa. Evenimentul, destinat educarii publicului larg cu privire la nutritie va fi prezentat de Cristian Margarit si Narcis Cernea – doi nutritionisti de renume, dar si de binecunoscutul Florin Uceanu – multiplu campion national si balcanic la fitness si culturism. Seara se deschide cu un recital de tobe energizant sustinut de trupa ,,SuperChill” si continua cu un concurs pe tema nutritiei. Participantii trebuie sa treaca de cele trei probe pregatite in baza a trei teme educationale despre alegerea si combinarea sanatoasa a alimentelor.

In plus, momentul de intensitate maxima al serii va fi reprezentat de incercarea organizatorilor, impreuna cu publicul din centrul comercial, de a dobori un Record Mondial: ,,Cel mai mare grup de oameni care mananca simultan cate un mar”. Toti participantii la acest moment vor primi cate o medalie de recordman mondial. inscrierile la eveniment se fac pe www.selftransformer.ro .

Cele doua evenimente au loc la parterul centrului comercial ParkLake, in zona main square. Participarea este gratuita, iar distractia... garantata!

Detalii despre evenimentele ParkLake gasiti pe www.parklake.ro si pe pagina de Facebook ParkLake Shopping Center.