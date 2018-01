Altinyildiz Classics intra pe piata de moda din Romania cu doua magazine

Comunicat de presa

Brandul turcesc de moda pentru barbati Altinyildiz Classics (AC&CO) marcheaza intrarea pe piata europeana prin inaugurarea a doua magazine AC&CO in Bucuresti. in urmatorii 3 ani, pe plan local, compania vizeaza formarea unei retele compuse din 15 magazine proprii, situate in marile orase ale tarii.

Magazinul AC&CO, deschis recent in centrul comercial Sun Plaza din Bucuresti, reprezinta primul pas al grupului BR Ma azac l k, una dintre companiile cu cele mai rapide cresteri din sectorul de retail din Turcia, in strategia de crestere pe pietele internationale. Printre planurile companiei se numara si formarea unei retele de 15 magazine proprii in Romania in urmatorii 3 ani. Cel de-al doilea magazin AC&CO a fost inaugurat la finalul lunii decembrie in centrul comercial Park Lake si ocupa o suprafata de 209 mp.

„Am ales Romania ca prima noastra destinatie pe plan extern atat datorita proximitatii geografice, cat si datorita asemanarilor culturale, a retelei extinse de centre comerciale, precum si a avantajului competitiv pe segmentul magazinelor dedicate exclusiv barbatilor”, a declarat Osman Çavu o lu, Director Operatiuni si Vanzari.

Conform acestuia, magazinele AC&CO se adreseaza barbatilor cu vaste cuprinse intre 25-50 ani, cu venituri medii si mari, care cauta produse inovatoare ce le-ar putea facilita stilul de viata. Publicul AC&CO se defineste printr-un stil clasic, casual, si urmareste indeaproape tendintele in materie de moda. Nu in ultimul rand, brandul se adreseaza acelor barbati care, din lipsa de timp, sunt dispusi sa achizitioneze mai multe produse in cadrul unei singure sesiuni de shopping.

AC&CO aduce in Romania calitatea si politica de preturi accesibile ce caracterizeaza brandul Alt ny ld z Classics printr-o gama variata de articole pret-a-porter si o colectie de accesorii ce raspunde tuturor nevoilor unui barbat modern. Astfel, bucurestenii vor putea gasi in magazinele AC&CO numeroase variante de costume, smoking-uri, articole vestimentare casual precum jachete, camasi, pantaloni, jeans si articole tricotate, dar si incaltaminte, accesorii si parfumuri.

15 magazine in Romania pana la finalul anului 2021

Avand in vedere apetitul romanilor pentru moda, reprezentantii AC&CO estimeaza ca in urmatorii 3 ani vor putea forma o retea de 15 magazine proprii in marile orase din tara, axandu-se in mod special pe Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi, Constanta, Craiova si Brasov.

Dupa extinderea in Romania, compania si-a indreptat atentia si catre Iran, unde a semnat deja un contract pentru 40 magazine. De asemenea, potrivit reprezentantilor companiei, urmatoarele tari vizate sunt Azerbaidjan si Kazahstan.

„Ne dorim, de asemenea, sa stabilim o prezenta puternica si in Rusia, Europa Centrala si de Est, Africa de Nord si Orientul Mijlociu in perioada urmatoare, pentru a intari notorietatea brandului. Astfel, pe plan extern, anticipam o retea de 50 magazine proprii si 100 de puncte de vanzare, estimand o cifra de afaceri de 40 milioane de euro in urma acestor investitii”, a mentionat Osman Çavu o lu.