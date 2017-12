Campania de donare lansata de Ariel 3in1 PODS a stans 3.855 de kilograme de haine

Peste 3.800 de kilograme de haine au fost oferite familiilor defavorizate din Romania, in urma campaniei de donare lansata de Ariel 3in1 PODS si Auchan.

comunicat de presa



Campania de donare lansata de Ariel 3in1 PODS in luna octombrie a stans 3.855 de kilograme de haine in punctele de colectare amenaje in toate magazinele Auchan din Romania, hainele donate ajungand la familii defavorizate cu sprijinul Asociatiei „Ana si copiii”.

Pornind de la rezultatele unui studiu care a aratat ca 72% dintre persoane continua sa pastreze obiectele vestimentare pe care nu le vor mai purta niciodata, Ariel 3in1 PODS si Auchan au lansat campania „Da o viata noua cu Ariel 3in1 PODS hainelor pe care nu le mai porti! Doneaza-le!”. La finalul campaniei, 3.855 de kilograme de haine au fost colectate in spatiile special amenajate din toate magazinele Auchan din tara, fiind apoi donate familiilor defavorizate din Romania.

Asociatia „Ana si copiii” s-a asigurat ca toate hainele donate au fost distribuite catre familiile din tara care au avut cea mai mare nevoie de ele, in timp ce Ariel 3in1 PODS a avut grija ca aspectul acestora sa fie impecabil.

Campania s-a desfasurat in perioada 6 octombrie 2017 – 17 decembrie 2017 si a venit in sprijinul familiilor defavorizate din Romania, reusind sa le aduca un zambet in prag de sarbatori.

Tehnologia revolutionara Fiber Science in trei pasi

Ariel revolutioneaza curatarea si ingrijirea tesaturilor prin noul Ariel 3in1 PODS, primul detergent cu trei compartimente care actioneaza impreuna pentru a curata, a indeparta petele si a oferi stralucire hainelor. Totul intr-o singura capsula.

La fel ca si pielea, hainele au nevoie de ingrijire si atentie, iar provocarea e cu atat mai mare cu cat se pare ca, daca luam in considerare diversitatea tesaturilor si a petelor, greutatea totala a hainelor de spalat si calitatea apei, ne confruntam cu peste 900 de combinatii de rufe de spalat.

Expertii P&G Fabric Care au imbinat inspiratia si expertiza in produse pentru ingrijirea parului si a pielii cu studii realizate la nivel mondial cu privire la relatia consumatorilor cu hainele lor si au creat o tehnologie care a revolutionat categoria de produse pentru ingrijirea tesaturilor: Fiber Science in trei pasi: curatare, indepartarea petelor, stralucire.