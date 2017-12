Keune Haircosmetics lanseaza o noua gama dedicata exclusiv barbatilor

1922 by J.M. Keune include produse profesionale de ingrijire, styling si colorare a parului, dar si pentru ingrijirea barbii

Comunicat de presa

Keune Haircosmetics, brand renumit pentru crearea si distribuirea produselor profesionale de ingrijire a parului in salon, lanseaza o gama dedicata exclusiv barbatilor, numita 1922 by J.M. Keune. Aceasta linie include produse profesionale, create precum un omagiu la adresa fondatorului companiei.

“Am identificat nevoia consumatorului pentru o gama exclusiv dedicata barbatilor. Procentul celor care isi doresc acest gen de produse nu se raporteaza doar la clientii Keune, ci este un fenomen pe care l-am descoperit in intreaga lume, in toate saloanele profesionale si in barber shop-uri”, spune Eelco Keune, co-proprietar al companiei si nepot al fondatorului acesteia.

“In acelasi timp, ne-am dorit foarte mult sa celebram mostenirea brandului nostru, care isi are radacinile in 1922. Totul a inceput ca un business de familie si asta consideram ca suntem si in 2017- o mare familie.”

Fondatorul brandului, Jan Keune, a fost un tanar chimist din Amsterdam, care a pus bazele companiei sale in 1922. Gama nou lansata de produse pentru barbati nu numai ca ii poarta numele, dar si designul ambalajului produselor are ca si sursa de inspiratie sticlele de farmacie pe care Keune le folosea in momentul lansarii brandului. Formulele produselor din aceasta gama sunt imbogatite cu creatina si, ca o subliniere a radacinilor olandeze, a fost adaugata canepa.

1922 by J.M. Keune include o selectie premium de produse de ingrijire, styling, pentru barba si pentru colorarea parului. Acestea reprezinta solutii personalizate, create special pentru a raspunde nevoilor barber shop-urilor din intreaga lume, dar in aceasi timp reprezinta si solutii recomandate pentru a fi incluse in regimul de ingrijire acasa, al barbatilor din toate colturile mapamondului.

1922 by J.M. Keune cuprinde 10 produse de haircare (sampon, balsam si tratamente), 3 produse pentru ingrijirea barbii (o spuma de ras, balsam pentru barba si ulei pentru barba), 4 produse de styling atemporale si 6 culori de vopsea, ce se completeaza cu un activator.

Produsele 1922 by J.M. Keune sunt create exclusiv pentru saloane.