Delikat si Crucea Rosie Romana sustin mesele in familie si sprijina in demersul lor familii vulnerabile din diferite zone ale ta

Delikat si Crucea Rosie Romana vin in sprijinul familiilor din medii defavorizate, oferindu-le mese saptamanale in familie.

Comunicat de presa

Delikat si Crucea Rosie Romana vin in sprijinul familiilor din medii defavorizate, oferindu-le mese saptamanale in familie. Astfel, 7 familii din Galati, Urlati, Jaristea si Bacau vor beneficia in fiecare saptamana, de o masa in familie cu preparate de baza si se vor bucura de o bucatarie echipata cu electrocasnice practice de care au nevoie. Initiativa este un prim-pas al proiectului prin care Delikat si Crucea Rosie Romana isi propun sa sprijine cat mai multe familii nevoiase in a se bucura de gustul de acasa, impreuna cu cei dragi.

Proiectul face parte din campania ”Gustul bucuriei de a fi impreuna la masa”, demarata in acest an de brandul Delikat, actiune prin care isi propune sa sustina mesele in familie si sa promoveze beneficiile acestora atat pentru adulti, cat si pentru copii. Cu toate acestea, realitatea autohtona ne arata ca exista foarte multe familii care nu au posibilitatea financiara de a se reuni la masa cu toti cei dragi, nu au suficient spatiu pentru a organiza o masa pentru toti membrii sau nu beneficiaza de bucatarii amenjate unde pot gati. Pentru a veni in sprijinul acestora, Delikat si Crucea Rosie Romana au hotarat sa ofere mese in familie celor care in viata de zi cu zi, nu se pot bucura de gustul de acasa, impreuna cu cei dragi, si isi propun sa continue acest demers si in 2018.

“Impactul pe care mesele in familie le au asupra copiilor si adultilor deopotriva, precum si beneficiile lor pentru comunicarea armonioasa in familie, ne-au incurajat sa venim in sprijinul familiilor din medii defavorizate, oferindu-le posibilitatea de a se reuni la masa cu cei dragi si de a se bucura de gustul de acasa. Ne bucuram ca impreuna cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania am reusit sa fim alaturi de familii care au nevoie de bucuria meselor cu cei dragi, dar si sprijin financiar pentru a le asigura un minim de confort”, a declarat a Andreea Bobes, Category Manager Savoury & Dressings (Unilever).

“Lipsurile financiare, lipsa hranei pe care sa o aseze pe masa, lipsa efectiva a mobilierului si a veselei sunt aspecte foarte des intalnite in randul familiilor sarace. Pentru ei, masa in familie este un lux. Multumim Delikat pentru aceasta initiativa frumoasa si atat de utila familiilor nevoiase”, a declarant Ioan Silviu Lefter, director general Crucea Rosie Romana.

Campania ”Gustul bucuriei de a fi impreuna la masa” derulata de Delikat a demarat anul acesta cu lansarea primului Studiu National despre Mesele in Familie la Romani. Conform acestuia, doar 4 din 10 romani servesc masa cu familia lor atat de des pe cat si-ar dori. Principalele bariere pe care romanii le intampina sunt legate de dificultatea de a reuni toti membrii familiei la masa in acelasi timp (55%), lipsa timpului liber (39%), programul de munca prelungit sau inflexibil (38%) si lipsa unui program comun cu familia (35%). in acest context, initiativa brandului de a desfasura o cercetare la nivel national despre mesele in familie la romani contribuie la identificarea barierelor actuale, a oportunitatilor si a modului in care putem imbunatati viitorul. in acest sens, cel mai important aspect pe care il reflecta studiul national este faptul ca romanii inteleg importanta meselor in familie si ca simt lipsa reuniunilor cu cei dragi.