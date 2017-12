Mastercard lanseaza Master Your Card, program dedicat sustinerii IMM-urilor romanesti

Prin intermediul programului Master Your Card, Mastercard impreuna cu CCIR si CECCAR ofera gratuit consultanta participantilor, abordand teme de interes in cadrul unei serii de workshopuri menite sa sprijine IMM-urile.

Mastercard, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) si cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), lanseaza programul Master Your Card, dedicat sustinerii IMM-urilor din Romania.

Prin intermediul programului Master Your Card, Mastercard impreuna cu CCIR si CECCAR ofera gratuit consultanta participantilor, abordand teme de interes in cadrul unei serii de workshopuri menite sa sprijine IMM-urile. Programul-pilot s-a desfasurat in lunile octombrie si noiembrie in Bucuresti si a beneficiat de participarea a peste 200 de antreprenori si experti contabili. Din anul 2018, programul Master Your Card va fi extins la nivel national, astfel ca si antreprenorii din afara Bucurestiului vor putea participa la sesiunile de informare ce le vor permite sa aleaga cele mai bune solutii de crestere a businessului propriu.

„Mastercard considera ca facilitarea accesului la produse si servicii financiare constituie unul dintre principalele beneficii ale progresului tehnologic. Prin programul Master Your Card, pe care il desfasuram impreuna cu partenerii nostri, CCIR si CECCAR, ne dorim sa sprijinim IMM-urile, care sunt motorul economiei romanesti, oferindu-le informatiile de care au nevoie pentru a alege cel mai eficient mod pentru a plati”, a declarat Laura stefan, Manager, Product Sales, Commercial Business Development, Mastercard Romania.

„CCIR lucreaza alaturi de comunitatea de business, iar una dintre principalele dificultati intampinate de antreprenori este accesul la finantare si la produse financiare specifice. Colaborarea cu Mastercard este una dintre initiativele prin care dorim sa contribuim la dezvoltarea afacerilor romanesti, cu servicii adaptate la nevoile acestora”, a explicat Cristina Mihai, Directorul Directiei Relatii Interne, Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

„Am gandit acest parteneriat cu Mastercard ca un sprijin acordat membrilor nostri, astfel incat prin prezentarea de catre specialistii companiei de tehnologie a mecanismelor prin care functioneaza plata cu cardul, activitatea expertilor contabili si a contabililor autorizati, precum si a clientilor acestora, sa fie eficientizata si acestia sa beneficieze de avantajele pe care tehnologia le aduce. Totodata, gandindu-ne si la prevederile Legii nr. 209/2016 privind introducerea sistemelor moderne de plata – un alt subiect de pe agenda workshopurilor, consideram ca dezbaterile membrilor cu reprezentantii Mastercard vor ajuta in procesul de implementare a legii cash-back. Am inceput un parteneriat, speram noi fructuos, pe care il vom continua si anul viitor, incercand sa cuprindem un segment cat mai mare de experti contabili si contabili autorizati din mai multe judete”, potrivit presedintelui Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian sova.

Mastercard, partener al IMM-urilor

Prin intermediul workshopurilor sustinute in cadrul programului Master Your Card, Mastercard ofera consultanta IMM-urilor in contextul intrarii in vigoare, de la 1 ianuarie 2017, a legii 209/2016 - legea cash back -, care obliga firmele cu afaceri anuale de peste 10.000 de euro sa de ina POS prin care sa permita plata cu cardul. Legea se afla la nivel de implementare, normele metodologice fiind inca in curs de adoptare de catre Guvern.

Pentru ca procesul implementarii legii cash back sa fie unul cat mai eficient si mai rapid, Mastercard le-a oferit institutiilor bancare o derogare pana la sfarsitul anului 2016 de la plata costurilor aferente serviciului cash back prin care popula ia sa ridice bani de la comercian i prin intermediul POS-urilor.

Tot in spiritul incluziunii financiare reprezentate de legea cash back, Mastercard a incurajat dezvoltarea retelei de POS-uri si a venit in sprijinul institutiilor de plata prin subventionarea unei parti - pana la 50% - din costul aferent achizitionarii acestor terminale.

Mai mult, in ceea ce priveste costurile pentru achizitionarea de POS-uri, acestea nu sunt suportate de catre comercianti, ci de catre bancile acceptatoare. Legea in vigoare stipuleaza ca nu exista niciun cost asociat comerciantilor pentru implementarea POS-urilor si a serviciului de cash back.

Potrivit unui studiu Mastercard despre evolutia preferintelor companiilor privind modalitatile de plata, doar 33% dintre IMM-uri folosesc carduri de business pentru platile companiei, 20% fac acest lucru doar ocazional, in timp ce 47% dintre firme nu folosesc carduri deloc. Principalele motive pentru care nu fac platile cu ajutorul unui card de business sunt ca nu li s-a oferit niciodata un astfel de card, cardurile de business sunt percepute ca fiind mai scumpe decat cele personale sau ca beneficiile cardurilor personale sunt superioare.

Acelasi studiu arata ca numerarul este inca modalitatea de plata favorita a IMM-urilor din Romania, insa, pe masura ce dimensiunea companiei creste, cash-ul devine tot mai greu de gestionat. Consecinta directa este ca banii cash sunt din ce in ce mai putin folositi de companiile de talie medie, ei ramanand apanajul micro-firmelor.