Eleganta in stil italian

comunicat de presa

Giulia Rossignoli a lansat zilele trecute in Romania prima colectie de piese de lux care cuprinde de la rochii de gala la vestimentatii office, dedicata femeilor puternice si determinate.

GIULIA ROSSIGNOLI COLLECTION 2018 (giuliarossignoli.com)- se evidentiaza prin nuantele stylish si catchy, drapajele, fronseurile si manecile ample, detalii si tehnici specifice elegantei milaneze.

Creatoarea italiana vine in Romania dupa o perioada de cativa ani in care a lucrat in industria modei. Giulia a studiat liceul de fashion design Santa Caterina da Siena si a absolvit Nuova Accademia delle Belle Arti din Milano. Ea a fost instruita de cei mai buni designeri din capitala modei ,precum cunoscutul manechin Vogue, Benedetta Barzini sau Stefano Delli Veneri faimosul ilustrator de moda.

“Modelele din lurex, lucioase si alunecoase, aprind dorinta de a impresiona inca de la prima vedere. Am ales sa folosesc matase creponata si lycra, materiale fluide care vor evidentia subtil silueta unei femei frumoase si care in acelasi timp camufleaza micile imperfectiuni. Nu m-am ferit sa pastrez stilul clasic pentru look-ul office. Stofa fina in carouri nu va da niciodata gres pentru doamnele care vor sa fie elegante si sexy la birou, dar active si pregatite intreaga zi pentru meetinguri. Amprenta mea se va regasi si in combinatiile de materiale. Ador dantela fina cu detalii unice si aplicatiile de perle!” a spus designerul vestimentar, Giulia Rossignoli.

Pe de alta parte, astazi, tanara nu face rabat de la calitate, de la pretiozitatea tesaturilor fine si de la accesoriile valoroase alese din Italia, Grecia sau Franta, regasite, de altfel, in prima colectie lansata in Romania.