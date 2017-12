Cumparaturi avantajoase si surprize pentru toata lumea, in ultimul weekend inainte de Craciun, la Veranda Mall

Intre 22 si 24 decembrie, Veranda Mall, centrul comercial localizat in cartierul Obor, organizeaza Christmas Sales Weekend - 3 zile de reduceri si surprize pentru toti cei care ii vor trece pragul in aceasta perioada.

De vineri si pana in ajunul Craciunului, bucurestenii vor avea posibilitatea sa se bucure de atmosfera de sarbatoare, de cadourile la cumparaturi, dar si de bunatatile din partea centrului comercial, precum vin, cozonac, turta dulce, bomboane de ciocolata si multe altele. In plus, ei vor avea ocazia sa fie rasplatiti cu multe cadouri instant, daca vor fi surprinsi cu pungi de cumparaturi in mana. Cadourile vor fi oferite cu sprijinul Lasardo Gioielli, Melkior, Diamond, Flormar, Golden Rose, Decimas, Sensiblu, Cupio, Nomasvello si nu numai.

Tot cu ocazia acestei perioade, brandurile din centrul comercial Veranda Mall vor aplica discounturi semnificative la o gama larga de produse. De exemplu, la H&M vizitatorii vor gasi reduceri de pana la 50% la articole selectionate din toate departamentele, iar noul magazin English Home isi va intampina vizitatorii cu discounturi de pana la 80%.

Kitchen Shop va oferi reduceri de pana la 50% la toate produsele BRITA, iar la cumparaturi de peste 200 de lei la aceasta gama de produse, clientii vor intra automat in tragerea la sorti pentru unul din cele 10 premii garantate.

Cei care vor sa isi achizitioneze articole de incaltaminte i marochinarie la un pret avantajos, pot vizita magazinul Salamander din Veranda Mall, care va aplica reduceri de 20% la colectia toamna - iarna.

Ofertele se tin lant la Veranda Mall, in weekendul 22- 24 decembrie clientii putand gasi promotii si oferte speciale la multe alte branduri, printre care: C&A, Salon Brands, CCC, TATI, Gymboland i nu numai.

In plus, vizitele la Veranda Mall vor aduce amintiri frumoase tuturor, sub forma unor fotografii tematice intr-un decor special de Craciun. Atmosfera de sarbatoare va fi adusa si de corul de colindatori, care va incanta vizitatorii cu piese tematice. in plus, copiii vor avea ocazia sa se intalneasca cu indragitul Mos Craciun si sa participe la aterliere creative unde vor invata sa realizeze decoratiuni de Craciun.

Mai multe informatii despre surprizele, cadourile si reducerile din perioada 22 - 24 decembrie pot fi gasite pe website-ul verandamall.ro sau pe pagina de Facebook Veranda Mall.